Legea securității spațiului aerian permite distrugerea dronelor în Republica Moldova

Legea securității spațiului aerian, revizuită în 2025, oferă cadru legal pentru neutralizarea sau distrugerea aeronavelor fără pilot care pătrund ilegal în spațiul aerian moldovean.

Totuși, această măsură extremă este considerată „ultima soluție posibilă”, fiind aplicată în funcție de categoria dronei și riscurile pe care le prezintă pentru securitatea națională.

Radu Burduja, fost secretar general de stat al Ministerului Apărării și actual director al Institutului Euro-Atlantic pentru Consolidarea Rezilienței, a explicat pentru Radio Europa Liberă că deciziile în astfel de cazuri sunt luate, în general, în cadrul structurilor militare, dar pot implica și consultări la nivel politic, inclusiv cu președintele țării.

Cum se poate apăra Republica Moldova în fața dronelor rusești

Deși legislația permite intervenția, inclusiv prin doborârea dronelor, fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța, a recunoscut pentru Radio Europa Liberă că mijloacele tehnice de care dispune Republica Moldova sunt limitate.

„Cadru legal avem, dar, cu regret, nu prea avem cu ce (n.r. – le doborî)”, a declarat acesta. De altfel, Marinuța consideră că astfel de decizii implică adesea consultări la nivel politic și nu sunt luate exclusiv de militari.

Ce radare și sisteme de interceptare deține

Pentru a face față unor astfel de amenințări, Republica Moldova și-a intensificat eforturile de modernizare a apărării antiaeriene.

În acest sens, Uniunea Europeană a oferit, din 2022, sprijin financiar de aproape 200 de milioane de euro prin Mecanismul European pentru Pace.

Fondurile sunt destinate achiziției de echipamente de monitorizare, sisteme de comunicare și logistică, dar și armament letal, cum ar fi baterii de rachete antiaeriene cu rază scurtă. De asemenea, în mai 2024, Poliția de Frontieră a fost dotată cu un lot de arme antidronă pentru detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că armata face eforturi pentru a se dota cu echipamente moderne, inclusiv cu fonduri proprii.

Printre achizițiile recente se numără sisteme antiaeriene MR-2 Viktor și puști electromagnetice EDM4S, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării la sfârșitul anului 2025.

O dronă rusească a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Pe 13 mai 2026, în urma unui atac masiv cu drone al Federației Ruse asupra Ucrainei, o dronă suspectată a fi de origine rusă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Ministerului Apărării.

Aparatul de zbor a intrat în țară pe la Moghiliov-Podolsk, survolând orașele Bălți, Ungheni și Lăpușna, înainte de a dispărea de pe radar în zona Giurgiulești, după aproape o oră de zbor la altitudine joasă.

Incidentul a generat o reacție fermă din partea autorităților de la Chișinău, care, pe 18 mai, au transmis o notă de protest ambasadorului rus Oleg Ozerov, acuzând Rusia de încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ministerul de Externe a calificat evenimentul drept o „încălcare gravă și inadmisibilă”.

În apropiere, un incident cu o dronă rusească a avut loc în centrul orașului Chișinău. Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență, după ce drona a fost descoperită pe acoperiș. Un incident a avut loc și la finalul anului trecut, atunci când o dronă rusească a căzut peste o casă din Cuhureștii de Jos, din Republica Moldova.

