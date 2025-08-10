Cum a apărut Andreea Esca la UNTOLD 2025. Prezentatoarea TV a urcat pe scenă

Andreea Esca a făcut senzație la UNTOLD 2025, surprinzând publicul în ipostaza de DJ. Vedeta a pus muzică alături de Otravă, creând o atmosferă incendiară la scena Time.

Prezentatoarea Știrilor PRO TV a ales un look care a atras toate privirile: o rochie neagră elegantă, o pălărie stilată și cizme cu detalii, care i-au completat perfect ținuta. Prezența sa la festival a fost un moment deosebit, iar fanii s-au bucurat să o vadă.

Motivul pentru care Andreea Esca este din ce în ce mai des prezentă pe rețelele sociale

Andreea Esca ne-a declarat că este din ce în ce mai des prezentă în social media alături de copiii ei, Alexia și Aris, pentru că aceștia din urmă au „momit-o” cu sume deloc de neglijat. „Da, da, m-au plătit foarte mult. Mi-au dat bani și m-au convins. Pur și simplu a fost un job plătit. Se câștigă foarte bine, extraordinar de bine. Ne place foarte mult să creadă lumea că așa este”, a povestit amuzată Andreea Esca pentru Libertatea.

Nu la fel de ușor de convins a fost și partenerul de viață, Alexandre Eram. Acesta nu apare în filmulețe de pe Tik Tok sau Instagram decât extrem de rar și doar în anumite circumstanțe. „Tati este un om serios. Eu chiar mă distrez cu copiii. Chiar ne distrăm și mi se pare important câteodată să mai dai și în mintea copiilor. De obicei ne ies din prima filmările, nu tragem de multe ori, dar dacă nu iese ceva bine, eu sunt atentă. Și Alexia este foarte atentă la toate detaliile așa că dacă am ceva de făcut cu ea stau foarte liniștită că o să iasă foarte bine pentru că deja ea face calculele să meargă perfect”, a explicat prezentatoarea Știrilor Pro Tv.

