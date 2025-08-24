Cum a apărut Andreea Esca pe străzile din Saint Tropez. Vedeta se află în vacanță cu familia

Andreea Esca își încântă fanii cu imagini spectaculoase din vacanța petrecută în Saint-Tropez. Prezentatoarea de la PRO TV a postat pe Instagram o serie de fotografii în care apare într-o rochie vaporoasă, bucurându-se de atmosfera boemă a celebrului oraș de pe Coasta de Azur.

„O invitație neașteptată ne-a adus o altă zi minunată, în această vacanță. Mulțumim! Să stau cât mai mult pe apă, în apă, lângă apă, mă încarcă enorm. Și chiar dacă St. Tropez nu mai e ca acum 30 de ani, când am făcut eu cunoștință cu locul, cred că mai îndreptățită să comenteze este BB, că nu mai e ca acum 60 de ani… Eu sunt doar foarte recunoscătoare pentru șansa unor asemenea călătorii”, a scris Andreea Esca pe rețelele sociale.

Vedeta se bucură de zile relaxante alături de soțul ei, Alexandre Eram, și de cei doi copii, iar imaginile publicate pe Instagram au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii de la admiratori.

Andreea Esca a petrecut câteva zile și în casa de vacanță din sudul Franței

Jurnalista Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din România, a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram câteva imagini din vacanța petrecută în sudul Franței. Vedeta PRO TV se bucură de câteva zile liniștite alături de familie, într-un loc cu încărcătură emoțională aparte, situat în apropiere de Nisa.

În postările sale, Andreea Esca surprinde atmosfera caldă a locuinței de vacanță, în care „viața la țară” are un farmec aparte. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”, a scris jurnalista, alături de fotografii ce îi înfățișează pe copiii săi, Alexia Eram și Aris Melkior, dar și familia soțului său, Alexandre Eram.

„Nu e rău nici la ei. Păcat că nu venim mai des la Nisa, de obicei îi vizitam la Paris… Mie îmi place foarte mult aici. E un loc care îmi amintește de tinerețe”, a mărturisit vedeta.