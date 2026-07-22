Cum a apărut Bianca Drăgușanu pe plaja din Mamaia. Instagram vs. realitate

Bianca Drăgușanu a petrecut weekendul pe litoral alături de fiica sa, Sofia, și de câinele familiei. Dacă pe rețelele de socializare a publicat imagini în costum de baie, realizate într-un decor de vacanță, fotografiile surprinse de CANCAN.RO arată că vedeta și-a petrecut cea mai mare parte a timpului la umbră, îmbrăcată și cu telefonul în mână.

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Bianca Drăgușanu a petrecut weekendul la mare alături de fiica sa

Bianca Drăgușanu a ales să petreacă weekendul pe litoral, în compania fiicei sale, Sofia, și a patrupedului familiei. De-a lungul timpului, vedeta și-a construit cu atenție prezența în mediul online, unde publică frecvent fotografii din vacanțe, ședințe foto și apariții atent pregătite. Cele mai recente imagini postate pe Instagram o arată în costum de baie, într-un decor specific unei zile de plajă.

În paralel, CANCAN.RO a publicat fotografii realizate în timpul aceleiași ieșiri, care surprind și alte momente din timpul petrecut la malul mării.

Potrivit imaginilor publicate de sursa mai sus-menționată, Bianca Drăgușanu și-a petrecut mare parte din timp pe șezlong, la umbră, îmbrăcată și folosind telefonul mobil. În timp ce fotografiile publicate pe Instagram o surprind în costum de baie, pe plajă vedeta a ales să se protejeze de soare și nu a stat perioade îndelungate expusă razelor solare.

Diferența dintre cele două tipuri de imagini evidențiază faptul că fotografiile distribuite în mediul online surprind doar anumite momente ale unei zile, nu întreaga experiență.

A ales accesorii de la același brand de lux

Pentru ziua petrecută pe litoral, Bianca Drăgușanu a optat pentru o ținută completată de mai multe accesorii. Aceasta a purtat o pălărie tip bucket hat, o pereche de ochelari supradimensionați și o geantă de plajă, toate de la același brand de lux. Ținuta a fost completată cu accesorii asortate, iar vedeta și-a petrecut cea mai mare parte a timpului pe șezlong.

Fiica sa și câinele familiei au însoțit-o pe plajă

Alături de Bianca Drăgușanu s-au aflat fiica sa, Sofia, și câinele familiei, un pomeranian. În timp ce Sofia s-a bucurat de timpul petrecut pe plajă, vedeta și-a îndreptat periodic atenția către fiica sa, revenind apoi la telefonul mobil.