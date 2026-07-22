Nava GAS LISBON încă arde în Marea Neagră, la mai bine de 24 de ore de la incident

Nava cu GPL care a fost lovită în cursul nopții de marți în Marea Neagră încă arde, la 24 de ore de la incident. Reamintim că petrolierul se află la 14 mile marine de Sfântu Gheorghe. Reprezentanții Autorității Navale Române anunță că incendiul a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este monitorizată de autoritățile române.

„Incendiul de la bordul navei GAS LISBON a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente.

Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc.

Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanța, menține coordonarea operațiunilor și va continua să informeze publicul cu privire la orice evoluție semnificativă”, au transmis aceștia, printr-un comunicat.

Oana Țoiu spune că „riscul din Marea Neagră este major”

Ministrul interimar a explicat că securitatea maritimă și protecția infrastructurii energetice sunt teme prioritare pe agenda Uniunii Europene și a NATO.

„Riscul este major. Ce am făcut în ultimul an este că am dus subiectul securității maritime și Marea Neagră în mod specific atât pe agenda UE, cât și pe agenda NATO și a colaborării dintre țările riverane”, a spus Oana Țoiu, în timpul unui interviu acordat marți seara, la Euronews.

Ea a precizat că, la solicitarea României, NATO a organizat o ședință dedicată securității în Marea Neagră, în cadrul căreia s-au discutat riscurile și capabilitățile necesare pentru descurajare și apărare.

Ministerul interimar de Externe susține că atacul nu este „o întâmplare”

Atacurile asupra navei, care transporta resurse esențiale pentru Ucraina, nu sunt accidentale, a subliniat șefa diplomației române.

„Nu este o întâmplare. Această navă mergea spre portul Reni, cu această resursă care era necesară practic Ucrainei. Ne așteptăm ca Rusia să continue această amenințare generală față de infrastructura energetică”, a declarat Oana Țoiu.

Salvarea echipajului de la bordul petrolierului a fost o prioritate pentru România

Autoritățile române au acționat rapid pentru a salva viețile membrilor echipajului.

„Prioritatea a fost salvarea vieților omenești și sprijinul pentru echipaj. Echipajul nu mai putea practic să activeze toate măsurile proprii. Au fost pregătite și elicoptere atât din zona de apărare, cât și din zona civilă”, a mai explicat ministrul interimar de Externe.

De asemenea, România a emis alerte internaționale pentru a preveni alte incidente similare și pentru a asigura securitatea traficului maritim în zonă.

România și Bulgaria colaborează pentru un hub de securitate maritimă

În contextul creșterii riscurilor în Marea Neagră, România și Bulgaria lucrează împreună la dezvoltarea unui hub european de securitate maritimă.

„În ceea ce privește securitatea civilă la Marea Neagră, împreună cu Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, sub coordonarea MAE, a avut loc în ultimul an această negociere cu Bulgaria pentru a defini împreună hubul de securitate maritimă”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul a evidențiat importanța unei colaborări eficiente și a unui sistem de informare bine pus la punct între țările riverane.

„După incidentul dronelor ucrainene care au ajuns în Portul Constanța, colaborarea cu Ucraina și procedurile operative de alertă reciprocă au fost îmbunătățite”, a adăugat aceasta.

O nava cu GPL a fost lovită marți noaptea în Marea Neagră

Nava GAS LISBON, care transporta gaze petroliere lichefiate (GPL) din portul Alexandria, Egipt, către portul Reni din Ucraina, a fost grav avariată în urma incidentului. Echipajul s-a refugiat în zona prova, neavând posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

„MRCC Constanța a coordonat intervenția, mobilizând navele SAR Apollo și SAR Artemis aparținând ARSVOM, alături de alte mijloace disponibile. Din cauza distanței, comunicarea cu GAS LISBON s-a realizat printr-o altă navă din apropiere”, au declarat autoritățile.

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anunțat marți seara că nava GAS LISBON ar fi fost ținta unui atac direct, fiind lovită de două rachete.

„Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovesc și pe cei care nu au nicio legătură cu ele. Navigatorii din marina comercială nu participă la conflicte armate. Ei transportă alimente, medicamente, materii prime și bunuri esențiale pentru milioane de oameni. Cu toate acestea, ajung să lucreze în zone de risc, expuși atacurilor”, a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.

SLN a trimis o solicitare oficială către Organizația Națiunilor Unite, Organizația Maritimă Internațională și Organizația Internațională a Muncii, cerând ca siguranța navigatorilor să devină o prioritate.

Un grup de pimpieri care salvează un bărbat și îl scot cu targa dintr-un mic vaporaș de pe DunăreIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Viața navigatorilor nu poate fi considerată un cost colateral al războiului. Navigatorii nu duc războaie, ei țin lumea în mișcare”, a subliniat Mihălcioiu.

Incendiul de la bordul navei cu GPL a fost monitorizat prin satelit

Din cauza riscului ridicat, navele de supraveghere nu se pot apropia de GAS LISBON. Irina Pușcașu, purtătoarea de cuvânt a Autorității Navale Române, a explicat că situația este monitorizată prin satelit.

„Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanța, continuă să coordoneze monitorizarea evenimentului în cooperare cu toate instituțiile implicate, pentru asigurarea siguranței navigației și gestionarea eficientă a situației”, a subliniat aceasta.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță

În urma unei operațiuni complexe de salvare coordonată de MRCC Constanța, toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță folosind plute de salvare. Aceștia au fost preluați de nava SAR Apollo.

„Comunicațiile cu nava au fost menținute printr-o altă navă comercială aflată în apropiere, utilizată ca releu radio”, au precizat reprezentanții Autorității Navale Române.

Trei persoane rănite au fost transportate de urgență la spital. „Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie”, au informat autoritățile.

Cele trei victime au fost preluate de echipaje SMURD și transportate la UPU Tulcea pentru investigații și îngrijiri medicale.

Nava cu GPL, lovită în Marea Neagră, încă arde la mai bine de 24 de ore de la incident. Oana Țoiu: „Ne așteptăm ca Rusia să continue această amenințare generală”
Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni. Sursa foto: Marine Traffic

Povestea din spatele navei GAS LISBON: caracteristicile navei care arde în Marea Neagră

GAS LISBON este un tanc petrolier înregistrat sub pavilionul Liberiei, cu o lungime de aproape 120 de metri și o lățime de 19 metri. Nava este proiectată pentru transportul în siguranță al gazelor petroliere lichefiate, precum propanul și butanul.

La momentul incidentului, nava era staționară în Marea Neagră și avea ca destinație portul Sulina, conform datelor AIS (Automatic Identification System).

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