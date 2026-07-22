Despre ouă și beneficiile lor

Ouăle se numără printre alimentele pe care aproape toată lumea le are în bucătărie, dar de ale căror beneficii nu suntem întotdeauna conștienți. Sunt accesibile, se gătesc repede și pot fi consumate în foarte multe feluri, de la oul fiert de dimineață până la omleta cu o multitudine de ingrediente, fără să mai vorbim despre aluaturi, budinci, sosuri sau deserturi.

Oul este un aliment foarte dens din punct de vedere nutritiv, adică oferă o cantitate importantă de substanțe folositoare organismului într-un volum și un număr relativ mic de calorii.

Câte calorii are un ou

Un ou de găină de mărime obișnuită are, în general, aproximativ 70-80 de kilocalorii și în jur de 6-7 grame de proteine. Proteinele din ou sunt considerate de calitate foarte bună deoarece conțin toți aminoacizii esențiali, acei aminoacizi pe care corpul nostru nu îi poate produce singur și trebuie să îi primească din alimentație.

Din acest motiv, ouăle pot contribui la menținerea masei musculare, la refacerea țesuturilor și la buna funcționare a organismului în general. Ele sunt sățioase și pot face o masă mai consistentă, mai ales atunci când sunt asociate cu legume, pâine integrală sau alte alimente bogate în fibre.

Diferența de nutrienți dintre albuș și gălbenuș

Albușul este alcătuit în mare parte din apă și proteine și conține foarte puține grăsimi. Gălbenușul, în schimb, concentrează cea mai mare parte a vitaminelor, mineralelor și grăsimilor din ou. Tocmai de aceea, dacă nu există o recomandare medicală specifică, îndepărtarea permanentă a gălbenușului înseamnă și renunțarea la o bună parte din valoarea nutritivă a alimentului.

În gălbenuș se găsesc vitamine precum A, D, E și mai multe vitamine din grupul B, inclusiv vitamina B12 și riboflavina. Ouăle mai furnizează seleniu, fosfor, iod și cantități mai mici de fier și zinc. Conținutul exact poate varia în funcție de mărimea oului, alimentația găinii și metoda de creștere, dar profilul general rămâne unul valoros.

Bogat în colină

Un nutrient mai puțin cunoscut, dar important, este colina. Aceasta participă la formarea membranelor celulare, la funcționarea sistemului nervos și la transportul grăsimilor prin organism. Este deosebit de importantă în timpul sarcinii, când contribuie la dezvoltarea normală a creierului și a sistemului nervos al fătului. Ouăle sunt una dintre sursele alimentare naturale importante de colină, iar cea mai mare parte se află tot în gălbenuș.

Luteină și zexantină pentru sănătatea ochilor

Ouăle conțin și luteină și zeaxantină, doi pigmenți antioxidanți care se acumulează la nivelul retinei și participă la protejarea ochilor în fața stresului oxidativ.

Ouăle și colesterolul

Multă vreme, discuția despre ouă a fost dominată de colesterol. Este adevărat că gălbenușul conține o cantitate semnificativă de colesterol alimentar. Totuși, relația dintre colesterolul din mâncare și colesterolul din sânge este mai complicată decât se credea în trecut, arată cercetătorii de la Harvard.

La multe persoane, grăsimile saturate și alimentația la modul general au o influență mai mare asupra colesterolului sanguin decât un singur aliment. Contează, așadar, nu doar câte ouă mâncăm, ci și cu ce le asociem. Un ou fiert lângă o salată și o felie de pâine integrală nu este echivalent, din punct de vedere nutrițional, cu două ouă prăjite în multă grăsime, servite alături de mezeluri și pâine albă.

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, ouăle pot fi incluse cu moderație într-o alimentație echilibrată. Nu există însă un număr universal potrivit pentru toată lumea. Persoanele cu diabet, colesterol foarte ridicat, boli cardiovasculare sau anumite afecțiuni metabolice ar trebui să discute cu medicul ori cu un dietetician despre frecvența potrivită în cazul lor.

Ce trebuie să știm despre ouă

Este bine de reținut și că oul, oricât de hrănitor ar fi, nu este un aliment complet, așa cum auzim adesea. Nu conține fibre și nu oferă vitamina C, iar o alimentație bazată prea mult pe ouă ar deveni repede dezechilibrată. Beneficiile sale apar cel mai bine atunci când este integrat într-un meniu variat, alături de legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, lactate sau alternativele lor, pește și surse sănătoase de grăsimi.

Descoperă și Câte ouă poţi mânca pe zi

Modul de preparare contează și el. Fierberea, poșarea, coacerea sau gătirea unei omlete într-o cantitate mică de ulei sunt variante simple prin care oul își păstrează calitățile fără să primească inutil multe calorii. Pentru copiii mici, femeile însărcinate, vârstnici și persoanele cu imunitatea scăzută este mai prudent ca atât albușul, cât și gălbenușul să fie bine gătite.

În preparatele care rămân crude sau insuficient preparate termic, de exemplu maioneză de casă, tiramisu ori unele creme, este preferabil să se folosească ouă pasteurizate, deoarece ouăle crude pot fi contaminate cu Salmonella.

Cum se păstrează corect ouăle în frigider

Ouăle ar trebui ținute la o temperatură constantă, ideal între 0 și 5°C. Chiar dacă în unele locuri sunt expuse la temperatura camerei, refrigerarea încetinește alterarea și reduce dezvoltarea bacteriilor, arată efsa.europa.eu.

După ce au fost puse în frigider, este bine să rămână acolo, pentru că trecerile repetate de la rece la cald pot produce condens pe coajă. Umiditatea favorizează deplasarea microorganismelor prin porii acesteia.

Unde se păstrează ouăle în frigider

Cel mai potrivit loc nu este suportul special pentru ouă din ușa frigiderului, deși forma lui ne poate face să credem contrariul. Ușa este zona cu cele mai mari variații de temperatură, deoarece se încălzește de fiecare dată când frigiderul este deschis.

Ouăle se păstrează mai bine pe un raft interior, într-o zonă rece și stabilă. Frigiderul ar trebui menținut sub 5 grade, conform recomandărilor europene privind siguranța alimentară publicate de EFSA.

Cum se păstrează ouăle în frigider

Cum se păstrează ouăle în frigider ( Foto Shutterstock)

Este recomandat ca ouăle să rămână în cartonul lor original. Cartonul le protejează de lovituri, limitează pierderea de umiditate și reduce absorbția mirosurilor provenite de la alimentele puternic aromate.

În plus, pe ambalaj se află data durabilității minimale și informațiile de identificare a lotului. Ouăle mai vechi ar trebui folosite înaintea celor cumpărate recent.

Ouăle nu se spală înainte de a fi puse în frigider

Ouăle nu se spală înainte de depozitare. Coaja lor are o peliculă naturală protectoare, iar spălarea îi poate afecta rolul și poate favoriza trecerea bacteriilor prin pori. Specialiștii în siguranța alimentelor avertizează în mod explicit că spălarea poate crește riscul pătrunderii bacteriilor precum Salmonella în interiorul oului.

Dacă un ou este foarte murdar, fisurat sau lipicios, soluția cea mai sigură este să nu fie păstrat și consumat.

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Cât se păstrează ouăle în frigider

Ca durată orientativă, ouăle crude și intacte se pot păstra în frigider aproximativ trei până la cinci săptămâni, dar trebuie respectate în primul rând data și instrucțiunile de pe ambalaj.

Ouăle fierte tari se consumă, de preferat, în cel mult câteva zile. Dacă un ou a fost spart, albușul sau gălbenușul rămas trebuie pus imediat într-un recipient curat, bine închis, și folosit în 1-2 zile.

Ouăle nu se congelează în coajă, deoarece conținutul se dilată și aceasta poate crăpa. Pentru congelare, ele se sparg, se omogenizează și se pun într-un recipient adecvat.

Precauții

Înainte de folosire, fiecare ou este bine să fie spart separat într-un bol mic, nu direct peste restul ingredientelor. Astfel, dacă este alterat, nu strică întregul preparat. Un miros puternic și neplăcut după spargere indică limpede că oul trebuie aruncat.

Totuși, absența mirosului nu garantează că oul este lipsit de bacterii, deoarece Salmonella nu poate fi detectată prin miros, gust sau aspect. De aceea, igiena mâinilor, evitarea contactului dintre coaja crudă și alte alimente, refrigerarea corectă și prepararea termică rămân cele mai importante măsuri de siguranță.

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