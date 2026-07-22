MAI gestionează achiziția a 380.000 de arme noi prin programul SAFE

MAI este, din primăvara acestui an, gestionarul achiziției a aproape 380.000 de arme noi și muniția aferentă pentru militarii din sistemul de apărare și ordine publică din România.

Potrivit regulamentului programului european de apărare SAFE, contractul dintre MAI și producătorul de arme avea ca prim termen de semnare 30 mai, însă, cum înțelegerea în valoare de peste 800 de milioane de euro nu a fost parafată în termen, mai există o șansă ca acordul să fie totuși semnat.

Contractele pentru achiziții militare realizate în comun de parteneri din mai multe state ale Uniunii Europene pot fi semnate până în mai 2027.

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, oficialul care se ocupă de programul SAFE, a declarat pentru Libertatea.ro că intenția autorităților este ca acest contract să fie semnat cât mai repede. Dar termenul depinde de găsirea unor parteneri dispuși să accepte condițiile contractului stabilite de partea română și furnizorul ales.

„Colegii de la MAI caută parteneri europeni beneficiari (n.red.- ai unor livrări de arme)”, explică Mihai Jurca.

Libertatea.ro a întrebat MAI, marți, 21 iulie, în ce stadiu este procesul de semnare a contractului pentru arme și muniții, însă până la publicarea acestui articol, nu am primit un răspuns.

Pe de altă parte, Mihai Jurca precizează că, de la finalul lunii mai, nici Parlamentul și nici Consiliul Suprem de Apărare nu au modificat specificațiile înțelegerii pentru achiziția de noi arme pentru Armată, Ministerul de Interne, Administrația Penitenciarelor și serviciile de informații, așa că furnizorul ales inițial a rămas compania SIG Sauer. Despre alegerea acestei companii, Libertatea.ro a scris în luna mai.

65% dintre arme ar trebui produse în România

După ratarea primului termen de semnare a contractului, MAI a explicat, pe 1 iunie, că pe 30 mai, instituțiile potențial beneficiare ale armelor și muniției (Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor) „au formulat o serie de solicitări suplimentare de clarificare cu privire la datele și rezultatele rapoartelor tehnice de conformitate depuse de furnizor”.

MAI mai explică: „Aceste elemente sunt analizate de reprezentanții instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, în vederea continuării procedurii în condiții de legalitate, rigoare tehnică și responsabilitate instituțională.”

Tot pe 30 mai, MAI a anunțat semnarea unui acord de cooperare industrială, prin care furnizorul armelor și Ministerul Economiei au agreat condițiile de localizare a producției de arme și muniții din contract, în proporție de peste 65%, în România, în cadrul filialelor Companiei Naționale Romarm.

Romarm este subordonată Ministerului Economiei.

Dintre armele contractate, arma de asalt de 5,56 mm, pistolul de 9 mm, pistolul semiautomat de 9 mm și aruncătorul de grenade de 40 mm ar urma să fie produse exclusiv în România la fabricile militare de la Sadu și Cugir.

Când ar putea militarii spera totuși, din nou, la arme noi

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, mai spune pentru Libertatea.ro că primele arme din contractul care ar putea fi semnat cu SIG Sauer ar putea fi livrate instituțiilor din apărare în 2028.

După semnarea contractului, instalarea unor noi linii de producție la Sadu și Cugir ar putea dura până la doi ani. Inițial, contractul pentru achiziția de arme pentru militarii Armatei Române, care încă au arme de asalt de origine sovietică, vechi de zeci de ani, a fost gestionat de MApN.

Pe 2 iunie, la o zi după explicațiile MAI privind ratarea semnării contractului pentru arme și muniții, MApN spunea într-un comunicat că cerințele tehnice pentru armele necesare militarilor săi „au avut un caracter general, astfel încât să poată fi îndeplinite de mai mulți producători existenți pe piață. Acestea nu au fost construite în jurul unui anumit produs, producător sau operator economic și nu au avut ca efect restrângerea concurenței”.

Armata vrea să cumpere prin SAFE pistoale de calibru 9 mm, arme de asalt de calibru 5,56 mm (în versiune cu țeavă scurtă și lungă), aruncătoare de calibru 40 mm cu posibilitatea atașării la arma de asalt, mitraliere ușoare și de calibru 7,62 mm, sisteme sniper de calibru 7,62 mm (semiautomat).

Programul SAFE prevede că toate contractele trebuie duse la capăt până la finalul lui 2030. Până acum, cele mai multe contracte din program au fost semnate de MApN, iar acestea au o valoare de 7,5 miliarde de euro.

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