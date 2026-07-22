UBSU găzduiește anual peste 200 de elevi și are un cost de 470 de lei. În acest preț, tinerii beneficiază de mâncare, cazare, transport, kituri de bun-venit, dar și materiale pentru desfășurarea activităților. Dat fiind numărul mare de participanți, voluntarii reprezintă baza acestui proiect: înainte de sosirea elevilor, aceștia trec prin perioada de pre-UBSU, care constă în ședințe intense de confecționare a decorațiunilor, pregătirea necesarelor și amenajarea campusului. „În fiecare zi de pre-UBSU au fost prezenți aproximativ 100 de voluntari”, ne mărturisește Denisa, coordonatoarea căsuței „Samuraii”.

Ce activități se desfășoară la UBSU?

Voluntarii sunt actuali studenți ai facultăților Universității din București, dar și foști studenți care sunt atașați de acest proiect și vor să mai ofere câte o mână de ajutor. Am fost la UB Summer University în calitate de voluntar și vă povestesc cum se desfășoară cea de-a X-a ediție a taberei:

În prima zi de tabără, chiar dis-de-dimineață, primii elevi pășesc pe porțile campusului Mihail Kogălniceanu, loc care le va deveni „acasă” pentru două săptămâni pline de cursuri și activități. Înainte de tabăra propriu-zisă, fiecare participant trebuie să realizeze o listă, cu trei opțiuni, cu facultățile din cadrul Universității din București, la care și-ar dori în viitor să studieze. După ce și-au ales facultățile, când ajung în campus, adolescenții sunt împărțiți în „căsuțe”, formate din aproximativ 20 de copii și doi coordonatori – „părinții” lor pentru următoarele zile. Tematica principală a proiectului este „Heroes” (n.r. – tradus eroi), iar căsuțele poartă numele mai multor tipuri de eroi – ex: „Titanii”, „Samuraii”, „Războincii”, etc. Timp de două săptămâni, liceenii vor locui în căminele Universității din București, vor da examene în cadrul facultăților la care au fost repartizați și vor participa la activități ce le vor da o mică idee despre ce înseamnă să fii student în București. Ca să vă faceți o idee mai clară asupra conceptului de „căsuțe”, le puteți asemăna foarte ușor cu casele din seria „Harry Potter”, unde elevii stăteau împreună, lucrând cu diferiți oameni și învățând ce înseamnă spiritul de echipă.

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Tabăra proriu-zisă începe a doua zi. La 7:30 se dă trezirea în campusul Mihail Kogălniceanu. Voluntarii trezesc participanții în stilul lor caracteristic, cu muzica sunând în boxe – în tot căminul se aude imnul UBSU, melodia „Raisa” de la Fly Project. După ce trec de înviorare, elevii se îndreaptă spre prima activitate din cadrul taberei, „Generatorul de idei”. Aici, fiecare asociație studențească din cadrul Universității din București se prezintă liceenilor, venind în fața lor cu o provocare specifică domeniului de activitate al facultății: „Cel mai mult mi-a plăcut standul celor de la chimie. Am avut de făcut mai multe reacții chimice, a fost foarte tare”, a spus Bogdan, un participant al taberei.

Bătălia pentru căsuța anului, la UBSU

Pe parcursul taberei, adolescenții participă la diferite tipuri de activități, atât de cunoaștere, cât recreative sau concursuri. Aceștia au timp să socializeze atât cu coordonatorii lor de facultate și de căsuță, cât și cu restul voluntarilor prezenți de dimineață până seara în campus. La finalul fiecărei săptămâni, elevilor li se testează cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor facultăților, pentru a-i introduce în conceptul de „sesiune”, cu toate avantajele și dezavantajele sale. Nopțile nedormite din tabără se datorează și activităților de tip „seara de karaoke” sau „seara de chitară”, unde elevii au ocazia de a se împrieteni între ei și cu restul voluntarilor, și să se distreze împreună, în timp ce creează amintiri de neuitat.

Pe de altă parte, UBSU este și o competiție între căsuțe. Activitățile precum „Seara Multiculturală”, unde elevii pregătesc un dans specific unei țări trase la sorți, sau „Teatru”, unde aceștia realizează o scenetă de teatru de la 0, aduc căsuțelor puncte, care le pot propulsa fix în vârful clasamentului, aducându-le titlul de „câștigători ai UBSU”. La finalul taberei, echipa câștigătoare se bucură de victorie cu ajutorul sponsorilor principali ai proiectului, care ajută asociația ori de câte ori au nevoie.

Tabăra de vară – ajutor pentru viitorul liceenilor

UB Summer University reprezintă o ocazie perfectă pentru liceenii nehotărâți să-și aleagă, în sfârșit, facultatea pe care doresc s-o urmeze. Pentru a exprimenta mai bine ideea de admitere la o facultate reală, organizatorii simulează un așa zis examen. Cu alte cuvinte, nu toată lumea ajunge la ce facultate își dorește.

„Mereu mi-am dorit să urmez Facultatea de Drept, așa că prima mea opțiune pentru facultățile de la UBSU a fost Dreptul. Nu am intrat, însă, și am fost repartizată la a doua opțiune, adică Afaceri. La început nu mi-am mai dorit să vin, că nu intrasem unde voiam eu, dar până la urmă a ajuns să-mi placă, iar acum sunt studentă la Facultatea de Administrație și Afaceri”, ne-a mărturisit Maria, voluntar UBSU, explicând mai bine acest proces. Coordonatorii de facultate organizează cursurile care li s-au părut lor cele mai interesante de-a lungul anilor, iar profesorii se ocupă ca fiecare participant să aibă o idee cât mai clară asupra fiecărei materii în parte.

Finalul taberei este sărbătorit cu o petrecere binemeritată, după două săptămâni de nopți pierdute. De asemenea, un alt moment surpriză este „colorfight” (nr. bătaie cu culori ), unde terenul de baschet al campusului Kogălniceanu este colorat, timp de câteva minute, cu prafuri colorate, în timp ce „Raisa” se aude peste tot. Cei care doresc să ia parte la această activitate, se pot înscrie, în primăvara anului următor, chiar pe pagina oficială UB Summer University sau pagina de Facebook UBSU.

Colaborator: Bianca Giosu

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