Experiența din noul sezon Asia Express i-a schimbat Mirelei Retegan complet perspectiva. Într-un mesaj sincer, aceasta a povestit ce a însemnat cu adevărat această aventură pentru ea, dincolo de oboseală și provocări.

Mirela Retegan: „Am lăsat în urmă 5 kilograme și multe frici care mă apăsau”

„În Asia Express, am lăsat în urmă 5 kilograme, multe haine care îmi îngreunau rucsacul și multe frici care mă apăsau. Frica de a fi judecată, de a-mi fi văzute imperfecțiunile: gușa, colăceii, celulita. Frica de a nu fi perfectă în ceea ce privește unghiile, părul, sprâncenele, machiajul sau ținutele. Frica de a mânca lucruri considerate nepotrivite sau de a încerca activități care implicau înălțimi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6



Am lăsat în Asia Express dopul care îmi ținea închise puterile. Acolo, nu a mai fost nevoie să mă fac mică pentru nimeni și nu am mai simțit că trebuie să le ofer altora puterile mele, doar ca să se simtă la fel de puternici. Mi-am amintit cine sunt cu adevărat și de ce sunt capabilă, fără să mă simt vinovată pentru asta”, a mărturisit ea.

Când începe Asia Express 2026

Antena 1 a anunțat că Asia Express 2026 începe pe 6 septembrie. Sezonul 9 îi va purta pe concurenți pe spectaculosul „Drum al Mătăsii”, într-o cursă plină de provocări prin Uzbekistan și China. Mirela Retegan a ales să participe cu fiica sa la cel mai dur reality show din România.

„Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja”, spunea ea.

Foto: Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE