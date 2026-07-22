Procurorii au cerut ca proprietarul restaurantului din Coreea de Sud să fie condamnat la un an de închisoare. Compania care operează localul ar putea primi și o amendă de 20 de milioane de woni sud-coreeni, echivalentul a aproximativ 13.500 de dolari.

Aproximativ 49.000 de furnici, servite în patru ani

Anchetatorii estimează că restaurantul a folosit aproximativ 49.000 de furnici în mai multe preparate, pe parcursul a patru ani. Insectele ar fi fost importate din Statele Unite și Thailanda și folosite în special pentru decorarea sorbeturilor incluse într-un meniu de degustare cu 15 feluri.

Patronul a recunoscut că furnicile au fost servite clienților, dar a susținut că acestea reprezentau doar o parte foarte mică din meniu. El a explicat că oamenii erau informați despre ingredient și puteau alege alte variante. Potrivit acestuia, aproximativ 60% dintre clienți au acceptat desertul cu furnici. Ceilalți au primit alternative precum oțet fermentat sau flori comestibile.

Cazul a fost descoperit din fotografiile postate de clienți

Autoritățile au aflat ce se întâmpla în restaurant după ce inspectorii Ministerului pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor au găsit recenzii publicate online de clienți. În fotografiile care însoțeau recenziile puteau fi văzute preparate peste care fuseseră presărate furnici.

Inspectorii au început verificările și au descoperit că insectele folosite de restaurant nu se aflau pe lista celor aprobate pentru consum în Coreea de Sud. Legislația sud-coreeană permite folosirea în alimentație a zece specii de insecte, printre care anumite lăcuste și greieri. Furnicile servite de restaurant nu făceau însă parte din această categorie.

Furnicile conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele

Analizele efectuate de autorități au arătat că furnicile conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele aprobate pentru consum, potrivit publicației The Chosun Daily. Înainte ca o specie să poată fi folosită în alimente, autoritățile sud-coreene verifică riscurile pentru sănătate, toxicitatea, valoarea nutritivă și condițiile în care insectele pot fi crescute și procesate.

Faptul că un ingredient este consumat în alte țări nu înseamnă automat că acesta poate fi servit legal și în Coreea de Sud.

Patronul spune că furnicile sunt folosite și în alte restaurante

În apărarea sa, proprietarul restaurantului a arătat că furnicile sunt folosite drept ingredient și în localuri din Australia, Danemarca și Regatul Unit. Insectele sunt consumate și în mai multe culturi din Asia, Africa și America Latină. Furnicile țesătoare și ouăle lor sunt folosite în bucătăria din Thailanda și Cambodgia, iar în Columbia furnicile-regină sunt considerate o delicatesă și sunt comparate uneori cu caviarul.

Procurorii susțin însă că patronul trebuia să respecte regulile alimentare din Coreea de Sud, indiferent de practicile întâlnite în alte țări.

Documentele instanței nu dezvăluie numele proprietarului și nici al restaurantului. Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 2 septembrie. Până atunci, patronul restaurantului rămâne acuzat de încălcarea legislației privind siguranța alimentară.

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