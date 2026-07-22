17 persoane au fost salvate de la bordul navei cu GPL care arde în Marea Neagră

Autoritățile române i-au salvat pe toți membrii echipajului de la bordul navei GAS LISOBN, petrolierul care transporta propan în Marea Neagră și se îndrepta spre Portul Reni din Ucraina. Toate cele 17 persoane au fost transportate în siguranță la mal.

Dintre cei 17, trei membri ai echipajului au fost transportați de urgență la spital la Tulcea, unde au primit îngrijiri medicale. Doi dintre ei au suferit intervenții chirurgicale.

Care este starea celor 3 marinari internați la Tulcea

Jurnaliștii Libertatea.ro au discutat cu managerul Spitalului Județean Tulcea, Tudor Năstăsescu, iar acesta ne-a explicat care este starea celor trei pacienți. Momentan, unul dintre cei doi a fost intubat de protecție, după ce s-a constatat că a suferit arsuri la nivelul căilor respiratorii.

În cazul celorlalți doi, starea generală este una bună. Aceștia sunt conștienți și cooperanți.

„Unul dintre ei a fost intubat de protecție pentru că s-a constatat că are și arsuri la nivelul căilor aeriene superioare. În rest sunt staționari, cu o stare generală bună, conștienți și cooperanți. Toți sunt sub supraveghere”, a precizat managerul Spitalului Județean Tulcea, Tudor Năstăsescu, pentru Libertatea.

Managerul Spitalului Județean Tulcea a mai precizat că niciunul dintre ceilalți pasageri aduși marți la mal de la bordul navei nu a avut nevoie de îngrijiri și nici nu s-a prezentat ulterior la spital.

Cei trei marinari răniți sunt filipinezi

Cei trei marinari răniți în urma incidentului grav de la bordul navei LPG Gas Lisbon sunt filipinezi. Aceștia au fost internați marți, după ce au ajuns la UPU Tulcea în urma misiunilor de salvare.

„Doi dintre ei au suferit intervenții chirurgicale, toaletare plăgi, al treilea rănit are în plus o contuzie la un cot”, a mai precizat managerul Spitalului Județean Tulcea, în cursul zilei de marți, la scurt timp după ce pacienții au ajuns.

Aceștia nu au putut relata ce s-a întâmplat pe navă, fiind fiecare la postul său în momentul incidentului.

Managerul spitalului a precizat că doi marinari au arsuri pe sub 40% din suprafața corporală, localizate la nivelul feței și membrelor superioare, de gradul 2 și 3. Al treilea marinar prezintă policontuzii și multiple plăgi pe întregul corp. Toți sunt sub supraveghere medicală la Terapie Intensivă.

Mărturiile marinarilor evacuați de la bordul petrolierului atacat în Marea Neagră

Incidentul, descris de doi membri ai echipajului, ar fi fost cauzat de un atac cu drone. Timonierul georgian Aleksandre Megrelidze a relatat pentru Euronews România: „A fost un atac cu drone. Mă aflam pe primul scaun, în cabină. Am simțit o lovitură puternică din partea de tribord. Ne-am ridicat și am văzut că spațiul de cazare este distrus. Desigur, eram speriați, dar în acel moment trebuia să fim atenți, deoarece ofițerul nostru secund era rănit la gât și la cap și sângera abundent. De aceea am început să mobilizez echipajul”.

Bucătarul-șef Alexander Arro jr a adăugat: „Suntem toți în șoc acum. Era în jur de ora 23. Am auzit o explozie puternică, am rămas fără curent electric și simțeam miros de fum. Cred că au fost două drone, una a ajuns în camera motoarelor și alta în zona de locuit. În nici trei ore, altă dronă ne-a lovit. Ne-au salvat după patru sau cinci ore de la incident”.

Autoritățile române au coordonat operațiunea de salvare a celor 17 marinari

Autoritățile Navale Române au coordonat o operațiune complexă de căutare și salvare, după primirea alertei prin MRCC Constanța. Comunicațiile cu nava au fost menținute printr-un releu radio al unei nave comerciale din apropiere. Reamintim că nava cu GPL a luat foc în Marea Neagră marți noaptea, după ce a fost atacată în afara apelor teritorilae ale României.

„Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță folosind plute de salvare și preluați de nava SAR Apollo”, au transmis oficialii.

LPG GAS LISBON avea un echipaj internațional format din filipinezi, turci, indieni și georgieni. Incidentul s-a produs în Marea Neagră, iar natura atacului cu drone rămâne în investigație. Autoritățile continuă să analizeze circumstanțele exacte ale acestui incident.

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