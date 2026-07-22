Au schimbat apartamentul din București cu o gospodărie la țară

Mutarea nu a fost întâmplătoare. Cei doi tineri și-au dorit ani la rând să trăiască mai aproape de natură, iar posibilitatea de a lucra de acasă le-a oferit șansa să își transforme visul în realitate.

Astfel, Andra și Cătălin Tanasov s-au mutat din aglomeratul București, în comuna Dor Mărunt, din județul Călărași, care are aproximativ 6.500 de locuitori și se află la 80 de kilometrui de Capitală.

„Am renunțat la viața trăită efectiv la birou, însă lucrăm în continuare în corporație, doar că de acasă. Odată cu pandemia am primit posibilitatea de a lucra complet de la distanță, iar această opțiune s-a păstrat și după încheierea perioadei critice”, a povestit Andra Tanasov.

Au cumpărat o casă la țară și cresc văcuțe Mini Highland Foto: Facebook/Andra Cuibuldesubstele

Ea spune că decizia a fost influențată și de dorința de a avea o viață mai liniștită.

„Linștea ne-a surprins cel mai mult după mutare. Nu este o liniște mută, ci, în primul rând, una sufletească, însoțită de sunetele naturii. Am realizat că o parte din anxietatea pe care o purtam cu noi la oraș era provocată de aglomerație, gălăgie, sirene și claxoane”, a explicat tânăra.

„În sfârşit, am reuşit să ne deconectăm de toate grijile, chiar dacă, în perioada mutarii, aveam o sursă uriaşă de stres: renovarea casei bătrânești.”

Aici, cei doi construiesc o microfermă.

Fascinația pentru două văcuțe rare din Germania

După căutări intense care au durat luni de zile, Celeste și Adonis, două exemplare deosebite din rasa Mini Highland cumpărate din Germania, au devenit principala atracție din întreaga gospodărie.

Andra spune că visul de a avea astfel de animale a apărut cu mult înainte de mutarea la țară.

„Decizia mea de a mă muta la țară a fost influențată de posibilitatea ca, într-o zi, să am propria văcuță. (..)Când am aflat că există și varianta pitică a rasei Highland, din ziua aceea nu am mai avut liniște și mă gândeam adesea la ele”, a mărturisit ea.

Văcuțele rare care i-au făcut pe doi tineri să lase orașul pentru viața la sat Foto: Facebook/Andra Cuibuldesubstele

Achiziția nu a fost deloc simplă. O parte din bani au fost strânși printr-o campanie online intitulată „Un leu pentru visul meu”, în care comunitatea creată pe rețelele sociale a contribuit la îndeplinirea visului lor.

Văcuțele din această rasă sunt rar întâlnite în țara noastră.

O astfel de văcuță costă pe piața din Germania, în medie, între 1.500 și 6.000 de euro, prețurile pot ajunge însă și până la peste 8.000 de euro, pentru animale cu pedigree atestat.

Transportul veterinar autorizat costă între 1.000 € și 2.000 € (în funcție de distanță și de numărul de animale) și este nevoie și de documente de export (TRACES): Certificat veterinar european de sănătate, teste obligatorii de sânge/vaccinări și microcipare.

Viața la fermă începe înainte de programul de lucru

Programul celor doi începe în grajd și continuă în fața calculatorului. Hrănesc animalele, curăță adăposturile și abia apoi își încep activitatea în corporație. După terminarea programului, revin la treburile gospodăriei.

„La țară nu există weekend și nici program fix. Animalele au nevoie de îngrijire în fiecare zi”, spune Andra.

Pe lângă cele două văcuțe Mini Highland, gospodăria adăpostește capre, alpaca, gâște, rațe, găini, câini și pisici, iar familia își dorește să transforme locul într-o microfermă și, în viitor, într-un punct gastronomic local.

„Este adorabil să vezi cum toate speciile de animale comunică, chiar dacă vorbesc limbi diferite. Cred însă că iubirea este a limbă universală între noi toți”

„Succesul se găsește în lucrurile simple”

Deși veniturile principale provin încă din joburile din corporație, cei doi investesc constant în dezvoltarea fermei și spun că au descoperit o altă definiție a succesului.

„Acum simt că am succes și că sunt bogată doar pentru că am liniște, împlinire sufletească, o grădină plină de ființe fericite și iubirea lor necondiționată. Cred că succesul se găsește în lucrurile simple, care te fac să simți că ai un rost”, a declarat Andra Tanasov pentru Agro Inteligența.

Planurile lor nu se opresc aici. Vor să extindă gospodăria, să producă brânzeturi artizanale și să facă din „Cuibul de sub stele” un punct gastronomic local, convinși că viața la țară poate deveni nu doar un stil de viață, ci și o afacere construită în jurul pasiunii pentru natură și animale.

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