STB lansează programul de plecări voluntare

Anunțul a fost făcut de directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Binghea, la o zi după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat mandatul pentru declanșarea procedurii de insolvență a operatorului de transport public.

Potrivit anunțului, programul are caracter exclusiv voluntar și urmărește diminuarea impactului social al reorganizării.

„Mâine demarăm oficial Programul de Plecări Voluntare din cadrul STB.”

Directorul general subliniază că măsura are la bază oferirea unei alternative angajaților care doresc să își înceteze raporturile de muncă în condiții avantajoase.

„Este o măsură din procesul de reorganizare a societății și pornește de la un principiu simplu: înaintea altor decizii, trebuie să oferim o alternativă celor care doresc, din proprie inițiativă, să încheie raporturile de muncă în condiții financiare avantajoase.”, a scris directorul STB.

Maximum 200 de angajați pot beneficia de program

Conducerea STB precizează că programul este limitat la 200 de salariați și că selecția se va face în funcție de nevoile operaționale ale companiei.

„Programul se adresează unui număr maxim de 200 de salariați. Persoanele ale căror cereri vor fi aprobate vor beneficia de un pachet compensatoriu echivalent cu 6 salarii medii brute la nivelul STB.”

6. 200 de angajați STB pot pleca voluntar cu 6 salarii compensatorii Foto: Facebook/Andrei Dinculescu – Binghea

Totodată, cererile vor fi analizate individual, iar ocuparea unor posturi considerate critice poate conduce la respingerea solicitării.

„Trebuie să protejăm continuitatea transportului public și funcționarea structurilor esențiale ale societății. Din acest motiv, cererile salariaților care ocupă posturi critice sau posturi care nu se desființează pot fi respinse motivat.”, detaliază directorul STB.

Înscrierile durează patru zile lucrătoare

Potrivit STB, perioada oficială de înscriere este de patru zile lucrătoare, iar toate solicitările depuse anterior vor trebui retransmise.

Conducerea societății precizează că vor fi luate în calcul doar cererile înregistrate după lansarea oficială a programului, pentru a asigura un tratament egal tuturor angajaților, adică cele depuse începând de pe 22 iulie 2026.

În cazul în care numărul solicitărilor eligibile va depăși plafonul de 200 de locuri, departajarea se va face în ordinea înregistrării acestora.

„Programul este strict voluntar. Nimeni nu este obligat să se înscrie și nimeni nu va fi inclus automat. (..) Decizia trebuie luată informat, fără presiuni și după analizarea tuturor consecințelor.”

Programul, lansat în contextul procedurii de insolvență

Lansarea Programului de Plecări Voluntare vine în contextul în care consilierii generali ai Capitalei au votat marți mandatarea Consiliului de Administrație al STB pentru declanșarea procedurii de insolvență.

Potrivit informațiilor prezentate de Municipalitate, datoriile societății ar putea ajunge la aproximativ 3 miliarde de lei, pe fondul litigiului comercial cu VFU Pașcani și al obligațiilor restante către mai mulți furnizori.

Conducerea STB susține că reorganizarea trebuie realizată „cu reguli clare, transparență și responsabilitate”, iar programul de plecări voluntare reprezintă „o opțiune, nu o obligație”, menită să reducă impactul social al măsurilor de restructurare.

„Situația STB impune măsuri concrete. Reorganizarea trebuie făcută însă cu reguli clare, transparență și responsabilitate. Programul de Plecări Voluntare este o opțiune, nu o obligație. Este o soluție prin care încercăm să reducem impactul social al reorganizării și să le oferim celor care aleg să plece posibilitatea de a face acest lucru în condiții financiare mai bune.”, a concluzionat directorul STB.

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