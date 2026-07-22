Cod roșu de inundații imediate în Dâmbovița și Prahova

Hidrologii avertizează că, pe fondul precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, al celor prognozate și al propagării viiturilor, există risc de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de pericol.

Avertizarea este valabilă pentru râurile din bazinele hidrografice:

Cricovul Dulce – afluenții aferenți sectorului stației hidrometrice Moreni;

– afluenții aferenți sectorului stației hidrometrice Moreni; Roșioara și Seaca, afluenți ai râului Provița.

Zonele vizate se află în județele Dâmbovița și Prahova.

Acesta este al doilea Cod roşu emis pentru râuri din cele două judeţe în ultimele 24 de ore.

INHGA: Există risc de efecte severe ale inundațiilor locale

Potrivit hidrologilor, avertizarea a fost emisă ca urmare a cantităților importante de precipitații căzute în ultimele ore, a ploilor prognozate și a propagării viiturilor.

„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de pericol”, se arată în avertizarea emisă de INHGA.

Instituția precizează că va actualiza prognoza hidrologică în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice și recomandă monitorizarea permanentă a situației în zonele vizate.

Reamintim că o furtună puternică a provocat duminică după-amiază o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative. O femeie a fost luată de ape la intrare în oraș și zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din localitate. De asemenea, Drumul Național 1 a fost blocat, luni după-amiază, în zona Comarnic–Nistorești, din cauza apei acumulate pe carosabil în urma ploilor torențiale. Circulaţia a fost restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov, între kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

Marți dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis trei noi avertizări meteo de furtuni cu grindină. Vezi harta zonelor vizate de codurile galben și portocaliu de vreme extremă.

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