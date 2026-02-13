Îmbrăcată într-o ținută elegantă, completată de o spectaculoasă haină de blană, Loredana Groza și-a atras rapid criticile unor internauți. Unii au considerat că apariția este mult prea extravagantă pentru un astfel de moment și au comparat-o chiar cu celebrul personaj negativ Cruella din filmul „101 Dalmațieni”. Comentariile nu au întârziat să apară, iar o parte dintre ele au fost de-a dreptul usturătoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Mesaje acide în mediul online

În dreptul fotografiei postate de artistă, mai mulți utilizatori au taxat alegerea vestimentară, considerând că o astfel de ținută nu este potrivită pentru un moment de reculegere. „Nu trebuie să poarte doliu? Măcar la pomeniri? Dumnezeu să-l odihnească!”. Altcineva a menționat: „Nu era necesar să semănați cu Cruella, în situația asta. Nu trebuia să faceți spectacol! V-ați pierdut! Păcat… Sunteți de vârsta mamei mele, care vă aprecia, dar a plecat și ea. Probabil s-a întâlnit cu tatăl dumneavoastră! Dumnezeu să-i ierte!”.

Cu toate acestea, au existat și voci care au susținut-o pe Loredana Groza, subliniind că doliul și durerea nu se măsoară în haine și că fiecare persoană își trăiește suferința în mod diferit. „O adevărată doamnă extravagantă, bravo! Dumnezeu să-l odihnească în pace pe tatăl dumneavoastră!”.

Florin Burescu, reacție fermă în apărarea artistei

Printre cei care i-au luat apărarea se numără și stilistul vedetelor Florin Burescu, care a declarat că o apreciază pe Loredana pentru consecvența stilului său. Acesta a subliniat că artista a fost mereu atentă la imaginea ei și că eleganța face parte din identitatea sa, indiferent de context.

„Am văzut atâta răutate și nebunie în online, la postarea asta cu ținuta Loredanei! Doamnele care comentează trebuie să țină însă cont că fiecare merge, fie la bancă, la cimitir sau la piață, îmbrăcat conform stilului său vestimentar.

Loredana a dovedit că este o femeie excentrică, încă de prima apariție scenică. Are piese unicat, un pic mai diferite, și e normal, este o artistă. Doamnele care comentează aici să nu uite că și ele pleacă de acasă îmbrăcate necorespunzător, în colanți, papuci sau în trening. Așa le vezi pe stradă!”, a declarat Florin Burescu pentru click.ro.

Și a continuat: „Nu a venit nimeni la cimitir, ca să facă parada modei! Durerea nu stă în câte blănuri și tone de machiaj ai. Să fim un pic mai îngăduitori. Mă bucur să o văd așa pe Loredana. Nu a făcut nicio greșeală vestimentară. Nota 10, nu merită nicidecum să fie criticată, mai ales în aceste momente grele, pierderea tatălui!”.

O apariție care a împărțit publicul

Loredana Groza este cunoscută pentru ținutele sale îndrăznețe și pentru imaginea atent construită de-a lungul carierei. De această dată însă, apariția sa a stârnit un val de controverse, demonstrând încă o dată cât de rapid pot fanii reacționa.

În timp ce unii au criticat-o, alții au ales să privească dincolo de aparențe și să respecte momentul dificil prin care trece artista. Cert este că, dincolo de haine și comentarii, Loredana Groza își trăiește durerea în felul său, iar perioada de doliu rămâne una profund personală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE