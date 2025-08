Cum a apărut Mădălina Ghenea pe plajă. Actrița s-a distrat alături de fiica ei până târziu în noapte

Îmbrăcată într-o rochie scurtă, mulată și foarte sexy, Mădălina a profitat din plin de timpul petrecut alături de cei doi copii. Recent, Mădălina le-a explicat fanilor cum se menține în formă.

Fanilor curioși vedeta le-a explicat că din cauza bolii de care suferă (n.r. – boala celiacă), în alimentația sa sunt interzise alimentele dulci și care conțin gluten.

„Când vreau să slăbesc, practic sunt mereu la un fel de dietă, pentru că am boala celiacă, așa că nu pot mânca pizza, paste, pâine, dulciuri, prăjituri, știi, orice. Orice mâncare prăjită, dar nu pentru că sunt la dietă și încerc să slăbesc, ci pentru că mă simt foarte, foarte, foarte extrem de bolnavă, mai ales în ultima vreme.

Așa că s-ar putea să fac asta, dar știu că mă voi simți rău, așa că, știi, uneori sunt o ființă umană, așa că am chef să mănânc o pizza, dar apoi nu mă voi simți bine câteva ore. Așa că mă concentrez pe cele șase ore de după masă și apoi pe cele cinci minute din timpul mesei, dacă asta are vreun sens”, a dezvăluit Mădălina Ghenea pe rețelele sociale.

Tot în mediul virtual, Mădălina a vorbit acum ceva timp și despre îngrijirea tenului și cum se ferește de razele soarelui.

„Nu, culoarea tenului meu nu este perfectă, mă feresc de soare și o să vă dau un exemplu… ultima dată când am avut foarte mari probleme cu tenul, m-am expus la soare fără protecție solară. Am uitat pur și simplu, iar rezultatele au fost groaznice. Vă recomand protecția solară atunci când mergeți la soare și să nu faceți solar”, a dezvăluit Mădălina Ghenea pe Instagram, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Mădălina Ghenea este fotomodel, dar și actriță. Din Slatina, ea a ajuns să joace alături de cele mai cunoscute staruri, printre care Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel. Despre viața ei profesională, vedeta a făcut recent declarații într-un interviu pentru Antena Stars.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a spus ea.

Dincolo de cariera ei, vedeta e mamă. În 2017 a adus-o pe lume pe Charlotte, fetița ei și a omului de afaceri Matei Stratan. În prezent, Mădălina Ghenea trăiește în Italia alături de fiica ei și de mama sa.

