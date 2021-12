Chiar dacă în pandemie nu a mai avut atât de mult de muncă, nu a mai avut evenimente și cântări în fiecare weekend, nici concerte nu a mai susținut, Maria Dragomiroiu a continuat să facă muzică. A intrat cu drag în studioul de înregistrări pentru noi melodii.

Este foarte activă în viața profesională, iar dovadă e ipostaza în care a fost surprinsă artista în centrul Bucureștiului de fotograful Libertatea. Maria Dragomiroiu a apărut recent la Ateneul Român alături de o echipă de filmare, dar și de câțiva instrumentiști. Acolo au muncit preț de câteva ore, au filmat pentru un videoclip pe care probabil cântăreața îl va lansa în 2022.

Nu era singură, ci alături de Mioara Velicu, o altă celebră cântăreață de muzică populară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Mulți trecători erau în apropierea Ateneului Român, toți s-au uitat să vadă ce se întâmplă în fața clădirii din centrul Bucureștiului, însă mulți au privit-o mai ales pe Maria Dragomiroiu. Îmbrăcată în costum popular, artista a impresionat.

Cu zâmbetul pe buze, chipul luminos și cu părul lung, lăsat pe spate, Maria Dragomiroiu a arătat că e într-o formă de invidiat la cei 66 de ani ai săi.

„Nu are pensie de 1.200 de lei”

În 2019, Maria Dragomiroiu spunea în cadrul unui interviu la Antena Stars: „Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”.

Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, declară că totul s-a înțeles greșit, iar soția sa nu are pensie de 1.200 de lei. Impresarul mai susține că totul s-a înțeles greșit la vremea respectivă și contextul era cu totul altul. „S-a înțeles greșit, soția mea nu are pensie de 1.200 de lei. Ea a spus așa: «Cum ar putea trăi cineva dintr-o pensie de 1.200 de lei?», dar nu că ea ar avea atâta. Dar noi o ducem bine, Doamne ajută!”, a declarat Bebe Mihu pentru impact.ro.

Mai mult, soțul interpretei de muzică populară declară că nu stau deloc rău cu banii, iar Maria Dragomiroiu a știut cum să strângă banii. „Maria a știut să pună găleata, când a plouat. Mulțumim bunului Dumnezeu, este un subiect închis, Maria este solicitată la evenimente. Avem din ce trăi, cu aceste facturi enorme, care vor fi la curent și la gaze, noi avem cu ce le plăti, mai rău este de cei cu pensii mici”, a adăugat Bebe Mihu.

PARTENERI - GSP.RO Gestul incredibil făcut de Bănel Nicolință într-un restaurant din Brăila. Cine mai face asta?: "Se mai uitau strâmb prietenii, dar nu mă interesa"

Playtech.ro ȘOC! Pe cine văd oamenii înainte de a muri, de fapt. Ei sunt cei care vestesc ultima suflare a celor dragi

Observatornews.ro Hajni, tânără de 21 de ani ucisă pe trecerea de pietoni de un poliţist, plânsă de apropiaţi. "Aveai viaţa înainte şi atâtea de făcut pe acest pământ"

HOROSCOP Horoscop 29 decembrie 2021. Gemenii sunt în pericol de a se amăgi singuri în legătură cu cele mai importante probleme

Știrileprotv.ro Imagini din interiorul unui tunel în care intrarea este interzisă. Ce s-a descoperit înăuntru la 50 de ani de la închidere

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat