La mijlocul lunii iulie au început filmările pentru „Vocea României”, sezonul 12, unde Smiley e antrenor alături de Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes și Tudor Chirilă. Fiecare dintre ei își dorește să câștige finala, iar pentru asta, audițiile pe nevăzute sunt încărcate cu decizii importante, întrucât nu este suficient doar să se întoarcă, ci și să găsească argumentele potrivite pentru ca participanții să vină în echipa lor, dacă aceștia vor convinge mai mulți antrenori.

Smiley cu Josephine la filmările „Vocea României”, sezonul 12

La filmări, Smiley a avut o apariție neașteptată alături de Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol, căreia nu i se vede chipul nici de această dată. Într-o imagine distribuită pe rețelele de socializare, cântărețul apare cu micuța lui în brațe. Ea poartă o rochiță albă, părul îl are prins într-o codiță, la spate, iar șosetele albe sunt accesorizate cu fundițe.

Pentru a o feri de zgomotele puternice, Josephine are pe cap căști de protecție.

Smiley și Gina Pistol au decis să nu arate chipul lui Josephine pe rețelele de socializare. Artistul a explicat că decizia le aparține și consideră că este prea mică pentru a fi expusă pe social media. De asemenea, cântărețul își dorește ca fiica lui să aibă posibilitatea de a alege dacă vrea să apară sau nu pe internet. „Am înțeles că trăim în era digitală și lumea vrea să-și expună momentele vieții pe internet.

Smiley explică de ce nu vrea să își expună fetița pe internet

Aș vrea ca alegerea asta să nu o facem însă noi pentru ea. Ea trebuie să aibă posibilitatea de a alege. Dacă eu o fac pe ea persoană publică, poate că îi închid niște porți, niște ferestre în viață. Asta credem noi că e bine, în momentul ăsta, pentru copilul nostru! Am decis să-i dăm posibilitatea să fie anonimă, să decidă ea, când va fi cazul, dacă vrea să apară sau nu”, a declarat Smiley.

Și a continuat: „E un copil simpatic, creativ, eu unul aș vrea s-o arăt tot timpul oamenilor. Ieșim cu ea în lume, nu i-am acoperit fața, dar am decis să nu o expunem pe rețelele sociale, pentru că nu cred că e locul unui minor acolo. Dacă ea își va dori, la un moment dat, să aibă conturi pe rețelele sociale, e decizia ei! Nu înțeleg de ce oamenii sunt atât de curioși să o vadă! Eu mă ghidez după ce îmi spune inima mea! Am decis împreună cu Gina că e cel mai bine să fie anonimă. O să evităm să o mai postăm chiar și cu spatele”.

Pe când Josephine avea doi ani, Gina Pistol a postat, din greșeală, pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul fetiței sale și a regretat amarnic apoi. „Am postat acea poză din greșeală, preț de câteva minute a fost pe Instagram și apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blurați chipul copilului”, a declarat plângând vedeta.

