Andreea Marin și fiica sa, Violeta Bănică, au participat împreună la ediția din 2026 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Revenită în țară după primul an de studii la Universitatea Cornell din Statele Unite ale Americii, Violeta a fost alături de mama sa la evenimentul desfășurat la Cluj-Napoca, unde cele două au atras atenția cu aparițiile lor elegante și ținutele coordonate.

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Violeta Bănică, una dintre primele apariții publice după revenirea din SUA

Vacanța de vară a început oficial pentru Violeta Bănică, iar una dintre primele sale opriri după întoarcerea din Statele Unite a fost la Cluj-Napoca, unde a participat la TIFF 2026 alături de Andreea Marin.

Tânăra, care studiază la Universitatea Cornell, a fost prezentă la mai multe evenimente din cadrul festivalului și a schimbat mai multe ținute pe parcursul serii. Una dintre aparițiile care a atras atenția a fost o rochie mulată, fără bretele, decorată cu imprimeu floral și paiete. În același timp, Andreea Marin a ales să poarte un sacou supradimensionat realizat din același material, creând astfel un efect vizual coordonat.

Fotografiile publicate de cele două pe rețelele sociale au fost apreciate de urmăritori, iar imaginile au devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

Mesajul transmis de Andreea Marin după eveniment

După participarea la festival, Andreea Marin a publicat un mesaj scurt pe rețelele sociale, rezumând experiența trăită la Cluj. „Un TIFF de neuitat”, a scris vedeta în mediul online.

Pe parcursul festivalului, Andreea Marin a optat pentru mai multe ținute elegante, la fel ca fiica sa. Într-una dintre fotografii, Violeta apare purtând un costum negru în dungi, completat de un sacou cropped.

Revedere după luni petrecute la distanță

Participarea la TIFF 2026 a avut o semnificație aparte pentru Andreea Marin, care a putut petrece timp alături de fiica sa după mai multe luni în care au fost despărțite de distanță. Violeta Bănică studiază în Statele Unite, însă a declarat în trecut că nu intenționează să rămână definitiv acolo după finalizarea studiilor.

Despărțirea de fiica sa a fost un moment emoționant și pentru Andreea Marin, care a vorbit în repetate rânduri despre dorul resimțit după plecarea acesteia la facultate.

La scurt timp după începerea anului universitar, vedeta publica un mesaj pe Facebook în care își exprima sentimentele.

„Nu, nu sunt încă în pat și nici pe continentul de peste ocean… deși tare aș vrea! Sunt trează, cu nasul în laptop la birou, doar ca încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor!”, scria Andreea Marin la acel moment.

Studentă la una dintre cele mai cunoscute universități din SUA

Violeta Bănică este studentă din anul 2025 la College of Arts and Sciences, facultate care face parte din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ superior din Statele Unite.

De la plecarea sa în America, tânăra și-a continuat studiile peste ocean, revenind în România în perioadele de vacanță.

Pentru Andreea Marin și Violeta Bănică, ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania a reprezentat nu doar o apariție publică, ci și o ocazie de a petrece timp împreună în România, după primul an universitar al tinerei în Statele Unite.

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