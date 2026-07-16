După patru ani de întârzieri și probleme tehnice recunoscute chiar de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sistemul a provocat întârzieri în aeroporturi și dificultăți pentru călători.

Un caz neobișnuit a avut loc la sfârșitul lunii mai, când o cetățeană britanică, angajată a Politico, a fost oprită pe aeroportul din Cluj-Napoca și acuzată că a depășit perioada legală de ședere în spațiul Schengen. Autoritățile au susținut că ieșirea ei dintr-o călătorie în Amsterdam nu fusese înregistrată, însă femeia nu fusese niciodată acolo în perioada respectivă. În schimb, sora ei geamănă călătorise în Amsterdam. Femeia voia să se întoarcă în Regatul Unit cu un zbor din Cluj-Napoca.

Cel mai probabil, sistemul EES a confundat cele două surori din cauza asemănării faciale și a faptului că au același nume de familie, aceeași dată de naștere și aceeași naționalitate, deși au prenume, amprente și pașapoarte diferite. După aproximativ 15 minute de verificări, femeia a fost lăsată să plece, însă problemele rămân.

Potrivit specialistei Niovi Vavoula, situația ar putea fi rezultatul a două erori: o înregistrare incorectă a ieșirii din Amsterdam, într-o perioadă în care sistemul era încă instabil, și o verificare necorespunzătoare efectuată de autoritățile române. Ea a explicat că, potrivit regulilor EES, identificarea nu trebuie făcută doar pe baza imaginii faciale, ci și prin verificarea amprentelor și a datelor din pașaport.

Comisia Europeană nu a comentat cazul concret, dar a subliniat că statele membre sunt responsabile pentru datele introduse în sistem. Totodată, călătorii au dreptul să solicite corectarea datelor personale dacă observă erori. Sistemul afectează în special cetățenii britanici după Brexit, iar autoritățile din Regatul Unit au investit fonduri pentru a reduce impactul noilor controale la frontieră.

Pe 24 februarie, Poliţia de Frontieră a anunțat că Sistemul Entry/Exit (EES), care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire pentru cetățenii care nu sunt membri UE, va deveni operaţional din 2 martie, la toate punctele de trecere a frontierei.