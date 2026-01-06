Prezentatoarea de la Antena Stars ne-a dezvăluit care a fost primul ei job, dar și ce a făcut cu salariul de atunci.

„Primul meu job a fost de hostess, iar cu primii bani mi-am cumpărat un telefon și câte un tricou de brand pentru mine, pentru mama, tata și fratele meu. Investesc cel mai mult în imaginea mea și în evoluția mea profesională. Ador să călătoresc, dar niciodată nu-mi las contul gol, doar pentru a-mi face o vacanță. Îmi place să am siguranța zilei de mâine”, a spus vedeta în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă s-a întâmplat, totuși, vreodată să rămână fără bani, Andreea Frățilă a dezvăluit că da, din cauza unei perechi de pantofi pe care și-o dorea foarte mult și care era redusă.

„Da, s-a întâmplat să dau ultimii bani pe o pereche de pantofi aflată la reducere și să rămân cu 10 lei pe card! (n.r. – râde) Îmi place să investesc în imaginea mea, în haine, în pantofi, în machiaje, pentru că în televiziune contează foarte mult. 70% din banii pe care îi câștig se duc în zona asta, dar am mereu o plasă de siguranță! Deși aș face shopping nonstop, sunt calculată și știu când să mă opresc”, a încheiat prezentatoarea de la Antena Stars interviul pentru Libertatea.

