Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc și sunt împreună încă de când fiica prezentatoarei de la PRO TV avea 16 ani. Artistul i-a cunoscut părinții iubitei sale și are o relație foarte bună cu aceștia. Mario a povestit cum a fost prima întâlnire cu Andreea Esca și Alexandre Eram.

„Emoționat, îți dai seama. Mai emoționat eram când am făcut cunoștință cu tatăl, să fiu sincer. Am trecut repede peste pasul acesta pentru că am fost primit cu căldură”, a declarat cântărețul pentru ego.ro.

Părinții Alexiei Eram l-au primit pe Mario cu brațele deschise și acum face deja parte din familia lor. Și fiica Andreei Esca este foarte iubită de părinții artistului, iar aceștia o așteaptă mereu cu bunătăți la Iași.

„Eu am mers la Iași într-un weekend, dar deja mai vorbisem cu ei pe video. El îi mai cunoștea (n.r. – pe părinții ei) de la diverse evenimente, dar ca fiind iubitul meu s-a prezentat în vara în care ne-am cunoscut”, a povestit Alexia.

„Este important să știi să gestionezi o relație”

S-au cunoscut încă de la o vârstă fragedă și au trecut împreună peste orice hop al relației lor. Mario Fresh ș Alexia Eram vor împlini în acest an 6 ani de relație.

„Am crescut împreună, ne-am maturizat și ne-am înțeles unul pe celălalt cum trebuia și atunci când trebuia”, a spus artistul, pentru sursa mai sus menționată. De asemenea, el consideră că dacă nu ar fi existat iubire, relația lor nu ar fi rezistat.

„Cred că este important să știi să gestionezi o relație, să comunici și să ai încredere”, a declarat Alexia Eram când a fost întrebată despre secretul relației lor.

