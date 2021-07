Cum a fost surprinsă pe iaht Irina Nicolae, ex-ASIA. Soția lui Marius Vizer s-a bucurat de o vacanță de lux

Fosta solistă a trupei ASIA locuiește cu Marius Vizer, soțul ei, la Budapesta. Acolo își desfășoară afacerile, acolo cei doi își cresc și fiica, micuța pe care Irina Nicolae a născut-o în 2018.

De o bună perioadă vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor, tot mai rar acordă interviuri. Pe Instagram însă e foarte activă, acolo își ține fanii la curent cu tot ce face. Recent a dezvăluit că s-a bucurat de o vacanță de vis în Italia. A vizitat locuri inedite, a mâncat în restaurante renumite, și-a făcut cele mai frumoase amintiri.

În una dintre fotografiile postate apare chiar pe iaht. Irina Nicolae s-a pozat într-o rochie albă, de vară și cu ochelarii de soare. A primit o mulțime de complimente pentru această apariție din partea celor care o urmăresc.

Irina Nicolae, mândră de silueta ei la 43 de ani, nu a postat însă fotografii în costum de baie, a preferat să pozeze în rochii vaporoase sau fuste viu colorate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cu ce se ocupă Irina Nicolae acum

S-a apucat de studiat și mai mult, se ocupă de partea de design interior în câteva proiecte.

Irina Nicolae a vorbit acum câteva luni despre cum a decurs anul 2020 pentru ea, având în vedere că toată lumea a fost afectată de pandemia de coronavirus.

„Paradoxal, pentru mine a fost un an bun. Familia a fost şi rămâne prioritate în viaţa mea şi, deşi petreceam şi înainte mult timp împreună, acum am reuşit să ne bucurăm mai mult unii de alţii.

Am petrecut mai mult timp cu familia mea, am investit în mine şi în pasiunile mele, m-am reîntors la şcoală, am putut să îmi fac un program susţinut de sport, să petrec mai mult timp în natură, să citesc mai mult, să mă bucur mai mult de ceea am. Anul trecut m-a învăţat să îmi organizez mult mai bine timpul şi să fiu mult mai receptivă la tot ceea ce mă înconjoară”, a declarat Irina pentru okmagazine.ro.

