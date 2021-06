Irina Nicolae, ex-ASIA, mândră de silueta ei. Ipostaza în care apare soția lui Marius Vizer

În urmă cu mulți ani, Irina Nicolae a renunțat la aparițiile publice, a renunțat și la cântat. În plus, aceasta a plecat din România, dar nu singură. S-a stabilit în Budapesta alături de Marius Vizer, soțul ei.

În luna februarie a anului 2018, cei doi au devenit și părinți, Irina Nicolae a adus pe lume o fetiță. Botezul ei a avut loc abia în mai 2018, iar artiști de renume au întreținut atmosfera la petrecere.

În rarele interviurile pe care le-a acordat, fost cântăreață povestea că familia o pune acum pe primul loc. Se dedică soțului și fiicei, dar își face timp și pentru ea. Pe Instagram este activă, acolo mai postează imagini din viața de zi cu zi.

S-a pozat acum într-o rochie albă, foarte mulată pe corp, peste care a îmbrăcat un sacou roz. Și-a pus formele și trăsăturile în evidență, iar fanii ei au reacționat cu sute de like-uri.

„Pregătită de plecare. Vară! Îndrăgostită de viața mea! Fericire”, a scris soția lui Marius Vizer în dreptul pozei.

Cu ce se ocupă Irina Nicolae acum

S-a apucat de studiat și mai mult, se ocupă de partea de design interior în câteva proiecte.

Irina Nicolae a vorbit acum câteva luni despre cum a decurs anul 2020 pentru ea, având în vedere că toată lumea a fost afectată de pandemia de coronavirus.

„Paradoxal, pentru mine a fost un an bun. Familia a fost şi rămâne prioritate în viaţa mea şi, deşi petreceam şi înainte mult timp împreună, acum am reuşit să ne bucurăm mai mult unii de alţii.

Am petrecut mai mult timp cu familia mea, am investit în mine şi în pasiunile mele, m-am reîntors la şcoală, am putut să îmi fac un program susţinut de sport, să petrec mai mult timp în natură, să citesc mai mult, să mă bucur mai mult de ceea am. Anul trecut m-a învăţat să îmi organizez mult mai bine timpul şi să fiu mult mai receptivă la tot ceea ce mă înconjoară”, a declarat Irina pentru okmagazine.ro.

