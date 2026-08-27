„Nu mi-e rușine s-o spun. Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani. Am fost cu o prietenă care voia să își facă și m-a convins să îmi injecteze și mie serul magic. Mi-am înghețat fața total, ceea ce mi s-a părut îngrozitor, mai ales că sunt o persoană foarte expresivă când vorbesc, și dintr-odată m-am simțit complet blocată.

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Dar așa făcea toată lumea în jurul meu, părea normal, aproape obligatoriu, așa că am continuat o perioadă, mai ales că lucram în televiziune și din cauza fotofobiei mă încruntam continuu la telespectatori. Până când, la un moment dat, am renunțat”, a scris Andreea Raicu într-o postare pe Instagram.

Andreea Raicu recunoaște că în prezent optează pentru „baby botox”, în care se folosește o cantitate mult mai mică de toxină botulinică, tratamentul fiind mult mai ușor.

Andreea Raicu s-a înfometat pentru a rămâne cât mai slabă

„Ca să nu mai spun dietele speciale (în traducere „înfometare”), ca să fiu foarte slabă, convinsă că asta însemna să fiu suficientă și, bineînțeles, perfectă. Nu m-a forțat nimeni direct. Dar lumea în care am crescut mi-a arătat constant că tinerețea și o anumită formă a corpului sunt moneda cea mai valoroasă pe care o poate avea o femeie. Și că, odată ce începe să scadă, valoarea ta scade odată cu ea”, a mai spus Raicu.

După mulți ani în care a încercat să fie perfectă și să evite trecerea timpului, vedeta a reușit să se accepte așa cum este.

„Nu cred că problema e că vrem să arătăm bine, asta e firesc. Problema e că am fost învățate să echivalăm a arăta bine cu a arăta tânără și a fi foarte slabă, ca și cum frumusețea ar avea o singură formă acceptată. Sunt recunoscătoare că, în timp, am învățat să nu mai fac asta și nu a fost ușor, mai ales trăind într-o astfel de industrie, ca să nu mai zic de presiunea din SM. Nu să lupt împotriva vârstei mele sau a corpului meu, ci să mă bucur de ele pentru că știu că orice an în plus este un privilegiu”, a mai scris vedeta pe Instagram.

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