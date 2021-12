Cum a petrecut Mihaela Borcea Crăciunul alături de iubit. S-a revăzut și cu Cristi Borcea

De o bună perioadă, Mihaela Borcea e într-o relație cu Sorin Rap, cel care i-a fost în urmă cu ani de zile șofer. „Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă. Dacă am timp, o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea”, spunea în urmă cu ceva timp Sorin Rap, pe vremea când era doar șoferul Mihaelei Borcea, potrivit fanatik.ro.

Cei doi locuiesc împreună, se comportă deja ca o familie. De Crăciun, Mihaela Borcea a îmbrăcat o ținută de sărbătoare, roșie, și a organizat alături de partener o masă pentru prietenii apropiați. Toți s-au simțit bine, toți s-au distrat și au servit din preparatele gătite de fosta soție a lui Cristi Borcea.

Mihaela Borcea a arătat pe Instagram cum a petrecut Crăciunul alături de iubit, s-a bucurat de fiecare clipă împreună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Tot pe Instagram, Mihaela Borcea a postat și o imagine în care apare Cristi Borcea. Afaceristul e pozat în dreptul a două torturi. Se pare că cei doi foști soți s-au revăzut cu ocazia Crăciunului. Se știe că după divorț au avut întotdeauna o relație bună.

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei

Fostul acționar de la Dinamo are trei copii cu Valentina Pelinel, dar și-ar mai dori încă unul. Cristi Borcea, în vârstă de 50 de ani, are 9 copii, cu vârste între un an și opt luni și 23 de ani, cu patru femei. Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo îi are cu Mihaela, Alex și Gloria, cu Alina Vidican şi Carolyn, cu avocata Simona Voiculescu.

PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Plecarea ta mi-a frânt inima. Mi-e dor de tine, tati". Fiica poliţistului din Dărmăneşti care s-a sinucis în ziua de Crăciun, mesaj emoţionant

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2021. Leii nu trebuie să uite de bun-simț și să-și cunoască foarte bine calitățile

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Şocul pe care l-a avut Gigi Becali când a făcut analize de sânge. Ce i-a transmis medicul: ”Aşa mi-a spus doctorul”