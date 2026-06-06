Demonstrație cu scară, sirene și uniforme

Vineri după-amiază, cu toate îndemnurile către populație de a nu se uita în sus, într-un parc din zona falezei sud, un copil a observat „niște pete albe” într-un stejar falnic. Era un pisoi speriat, agățat cu toate membrele din dotare de o creangă, care tremura odată cu el.

Tatăl puștiului a sunat la 112 și a apărut, în scurt timp, o autospecială de pompieri. După ce au evaluat situația, angajații ISU Constanța au chemat încă o autospecială, dotată cu scară și nacelă.

Copiii din parc au lăsat deoparte bicicletele și mingile și s-au adunat în jurul stejarului. Da, în Constanța încă există copaci și iarbă, deși betoanele rezidențiale sunt pe val, urbanistic vorbind.

„N-am mai văzut niciodată așa ceva în realitate”, mărturisește, emoționată, o fetiță, către prietena ei de joacă. Ambele sunt încântate că pompierii au venit cu mașinile lor mare pentru o vietate atât de măruntă. Un băiețel cere de la mama lui, cu împrumut, telefonul mobil, să filmeze și el operațiunea.

Vestea bună dintr-o zi grea pentru Constanța: pompierii au salvat un pisoi cățărător neidentificat dintr-un stejar, în aplauzele a sute de copii FOTO VIDEO
Copiii din parc s-au adunat ca la spectacol pentru acțiunea pompierilor.

Scara este ridicată spre coroana stejarului, în timp ce mulțimea de pitici e în delir. „Vreau și eu să mă urc, luați-mă și pe mine!”, strigă un copil. „Bine, măăăă!”, îi încurajează un băiat, ca la meci, pe oamenii din nacelă. Cu mănuși de protecție, unul dintre pompieri apucă pisoiul de ceafă și îl ține ferm, în ciuda tentativelor feline de ultraj al autorității.

Misiune reușită: „Pe ăsta, cred că îl iau acasă, că e prea sălbatic!”

„Vedeți că dă să zgârie!”, îi atenționează salvatorul pe copiii care se apropie, curioși, întinzând mânuțele spre pisoi. Captura este prezentată publicului, care aplaudă și scandează, fără ca părinții să le ceară asta: „Respect! Respect!”. Dolofan, cu trei culori, pisoiul aruncă priviri ostile spre ceata gălăgioasă.

Vestea bună dintr-o zi grea pentru Constanța: pompierii au salvat un pisoi cățărător neidentificat dintr-un stejar, în aplauzele a sute de copii FOTO VIDEO
Toți spectatorii au vrut să atingă animalul la finalul acțiunii pompierilor.

Pentru că nu avea buletinul la el, echipajul ISU Constanța a decis să-l ducă pe mâț la bază, unde, au dat asigurări pompierii, „mai avem și alte pisici, avem mâncare și tot ce trebuie pentru ele”. „Pe ăsta, cred că îl iau acasă, că e cam sălbatic. Dacă nu aveam mănușile astea, nu puteam să-l țin, mușcă”, spune pompierul care a aprehendat fiara din copac.

Totul a durat mai puțin de jumătate de oră, dar sutele de copii din parc sigur vor ține minte multă vreme și emoția, și scara metalică huruind, și căștile uriașe, roșii, și sirenele pompierilor, care i-au salutat la plecare. Nu vezi așa ceva în orice după-amiază la joacă.

Vestea bună dintr-o zi grea pentru Constanța: pompierii au salvat un pisoi cățărător neidentificat dintr-un stejar, în aplauzele a sute de copii FOTO VIDEO
Operațiunea de salvare a fost urmărită cu sufletul la gură.

Urcat în cabina autospecialei, pisoiul s-a liniștit. Angajații ISU Constanța le-au făcut din mână copiilor, care mai-mai s-ar fi suit și ei în mașină. „Să aveți grijă de pisică!”, a recomandat corul de pe trotuar.

Singurii români pe care nu-i poți minți

„Uau, ne vedem la televizor!”, a exclamat un puști, după ce a interpretat greșit aparatul fotoreporterului Libertatea. Unele mame amestecate în mulțime erau live pe Facebook, cu rude și prieteni, „Au dat jos o pisică din copac, au venit pompierii”. Un tată cu un copil pe umeri, unul în cârcă și unul de mână a mai stat așa, câteva secunde, vlăguit, dar extatic, să vadă cei mici cum dispar mașinile pompierilor în zarea gri dintre blocuri.

Un optimism care nu încape în cuvinte s-a înstăpânit în parcul peste care se lăsa seara de iunie. Pentru că așa e viața, netemătoare, deși în orice moment, puțin lipsește să. Așa sunt copiii, se bucură de bucuria lor până obosesc. Ei sunt singurii români pe care nu-i poți minți, manipula, dezinforma, păcăli. Își aleg spontan și fără greș eroii lor, care sunt neștiuți, nevăzuți, neașteptați, dar întotdeauna adevărați. Chiar dacă nu umblă cu multe vorbe la purtător și cu televiziunile în buzunarul de la piept.

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