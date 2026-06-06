Vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța a fost găsită o primă dronă maritimă ucraineană. Dar au mai fost alte trei care s-au autodetonat: două în larg și una în afara portului. În total, patru drone maritime au explodat, din fericire fără victime, iar peste 1.300 de persoane au fost evacuate preventiv de pe plajele litoralului.

MApN a transmis inițial că prima dronă, cea din Portul Constanța, s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

În acest context, Libertatea a apelat la doi experți militari care au analizat situația.

Sandu Valentin Mateiu: „Ucraina trebuie să își ceară scuze”

Fost angajat la Direcția de Informații Militare a Armatei (DIM), Sandu Valentin Mateiu consideră că partea ucraineană este vinovată pentru ce s-a petrecut la Constanța, așa cum Rusia poartă răspunderea pentru ceea ce s-a petrecut la Galați.

Doi experți militari au numit vinovații pentru drona din Ucraina explodată în Portul Constanța
Sandu Valentin Mateiu va împlini 64 ani pe 19 iulie. A fost ofiţer de intelligence în Armata Română, angajat la Direcția de Informații Militare (DIM)

Expertul militar a pus mai întâi câteva întrebări: „De ce nu am văzut drona? Pe mare vorbesc. De ce nu am văzut drona când a intrat într-un element de infrastructură critică, Portul Constanța? Și care este lanțul de comandă, control și execuție? Cine ia decizia în momentul în care avem situația extremă? A fost o dronă cu încărcătură explozivă care putea să producă o tragedie. Aici este toată problema și trebuie rezolvat în interiorul sistemului. Nu justificări, pentru că noi nu știm intimitatea sistemului și n-are rost să facem ipoteze”.

El a precizat că „situația este foarte gravă”, pentru că au fost patru drone care au explodat. „Dar n-am văzut niciuna. Nu le-am văzut, nu le-am angajat. S-au autodistrus. Iar acest lucru trebuie studiat cu partea ucraineană foarte clar, pentru că a fost o dronă intrată în port. Este clar, la Galați a fost vinovată Rusia, că drona era rusească, dar la Constanța, vinovată este Ucraina. Indiferent ce s-a întâmplat acolo. Pentru că, da, este o mare întrebare, cum s-a întâmplat ca acea dronă să își găsească drumul și să intre în port? Ucraina trebuia să ne anunțe, că suntem vecini, suntem prieteni. Atunci de ce nu comunicăm, ca să ne salvăm oamenii în situația asta?”, a spus Sandu Valentin Mateiu pentru Libertatea.

Fostul ofițer de informații a explicat apoi că acea dronă trebuia văzută fie de radare, de sistemele optoelectronice, când era pe mare, fie la intrarea în port de către camerele video, iar aici consideră că o parte de vină are și România. „Trebuie să ai un sistem cu multe funcții, bine pus la punct, nu numai de supraveghere a litoralului, ci și a Portului Constanta. De exemplu, în China, dacă ajungi de la aeroport până în oraș, deja te-au văzut 1.000 de camere. Noi, în tot Portul Constanta, nu trebuia să avem, mai ales la intrare, un sistem prin care să fie permanent monitorizat ce se întâmplă?”, a subliniat el.

„Această dronă de 5,50 m seamănă foarte bine cu o barcă ce aduce migranți. De aceea, sistemul trebuia gândit astfel încât să fie văzută, chiar dacă nu de la 24 de mile distanță sau de la 12 mile. Dar să fie văzută. Sistemul trebuia modernizat, completat, măcar în zona porturilor mari. Aceste întrebări trebuiau puse de mult. Cei responsabili trebuie rapid să-și dea în interiorul lor un răspuns, așa încât, în final, cetățeanul român din Constanța să nu se trezească și că e terorizat. Asta este realitatea. Nu e nevoie să o interpretăm, să o comentăm. Întregul sistem al nostru nu a funcționat. Niște muncitori care au venit la lucru la ora 6.00 au descoperit ceva ciudat. Bieții oameni au avut noroc că nu au stat în preajma ei. Acum am avut noroc. Dar cât mai ține și norocul?”, a punctat fostul ofițer al Direcției de Informații Militare.

„Ucraina trebuie să își ceară scuze pentru că a fost o armă ucraineană care a explodat într-un port românesc. Automat, trebuie să își ceară scuze, bineînțeles. Așa cum, la Galați, drona era rusească și rușii ar fi trebuit să își asume responsabilitatea”, a conchis Sandu Valentin Mateiu pentru Libertatea.

Constantin Ciorobea nu exclude că Rusia a direcționat drona spre Portul Constanța: „Cineva a preluat controlul, dar nu se poate demonstra cine. Nu cred că Ucraina”

Contraamiralul Constantin Ciorobea, fost locțiitor al Statului-Major al Forțelor Navale și comandant al Componentei Operaţionale Navale, a spus că este greu de demonstrat că Rusia a preluat controlul dronei marine ucrainene care a pătruns în Portul Constanța, dar nu a exclus această ipoteză.

Doi experți militari au numit vinovații pentru drona din Ucraina explodată în Portul Constanța
Constantin Ciorobea, 66 de ani, a avut o carieră de succes. Printre altele, între 2004 și 2007, a făcut parte din primii ofițeri români cu funcții în NATO și a fost adjunctul șefului secției de operațiuni informaționale la comandamentul NATO JFC Napoli, în Italia. Iar în 2015 a fost numit adjunctul șefului Forțelor Navale Române

„Singura întrebare care rămâne și care trebuie clarificată, și trebuie clarificată inclusiv cu partea ucraineană, este modul în care acea dronă a ajuns în Portul Constanța. Pentru că celelalte au explodat pe mare, ceea ce corespunde situațiilor obișnuite, adică niște drone asupra cărora Ucraina a pierdut controlul. Dar rămâne întrebarea cu această dronă care a intrat în Portul Constanța. O dronă scăpată de sub control și nedirijată ar trebui să o găsim pe digul de nord al Portului Constanța, printre stabilopozi, sau să facă explozie lovindu-se de stabilopozi, sau pe plajă, undeva, în Eforie, Mangalia, sau chiar mai sus, pe la bulgari”, a afirmat Constantin Ciorobea.

Și a continuat: „Deci, trebuie clarificat cu ucrainenii, pentru că cineva poate prelua controlul acestor drone, în condițiile în care ei pierd controlul. Și atunci trebuie să fie o informare la timp. Ucraina a informat foarte târziu. Ei trebuiau să facă o informare la timp României privind faptul că au pierdut controlul acestor drone, astfel încât România să știe ce se întâmplă. Cineva poate prelua controlul acestor drone și le orientează către anumite obiective din litoralul nostru. Deci, repet, ucrainenii trebuie să informeze partea română în momentul în care pierd controlul în așa fel încât să nu mai avem astfel de surprize”.

Întrebat de Libertatea dacă Rusia putea prelua controlul dronei rătăcite și să o trimită în Portul Constanța, Ciorobea a răspuns: „Nu se poate demonstra că s-a întâmplat asta. Pentru că, chiar dacă avem imagini din satelit și rugăm partenerii noștri de peste Ocean să facă o interpretare, o să vedem doar o dronă ucraineană care pleacă undeva către Crimeea, la un moment dat întoarce spre sud, intră pe lângă digul de nord al Portului Constanța și intră în Portul Constanța. Atât se vede”.

Dar a conchis: „Revin la ceea ce v-am spus. Nu se poate demonstra cine a preluat controlul. Sigur s-a preluat controlul, pentru că altfel ar însemna că ucrainenii au băgat drona în Portul Constanta, ceea ce nu cred că ar face. Locul în care a ajuns este atât de periculos pentru tot ce înseamnă Oil Terminal și Portul Constanța, încât Ucraina ar fi fost afectată pe partea de aprovizionare cel puțin jumătate de an”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Prepurgel 06.06.2026, 14:13

Cica drona ar fi trebuit semnalizata de sistemul de radare din port!Ar fi trebuit!Daca l-am mai avea!Poa sa parieze cineva ca n-au fost donat și ala Ucrainei?Ca sa ne apere ei?

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.RO
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
GSP.RO
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 05 iun.
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 05 iun.
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul.ro
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români
Fanatik.ro
Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Stiri Mondene 15:25
Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Semifinala „Survivor România”, 6 iunie 2026. Cine sunt concurenții care luptă pentru calificarea în ultima seară a competiției
Stiri Mondene 14:05
Semifinala „Survivor România”, 6 iunie 2026. Cine sunt concurenții care luptă pentru calificarea în ultima seară a competiției
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
ObservatorNews.ro
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
GSP.ro
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
GSP.ro
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
Parteneri
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax.ro
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Redactia.ro
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Politică 10:46
Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Decizia lui Radu Miruță după ce a spus că Ucraina a informat România cu patru ore întârziere despre incidentul cu drona marină ucraineană în Portul Constanța
Politică 08:46
Decizia lui Radu Miruță după ce a spus că Ucraina a informat România cu patru ore întârziere despre incidentul cu drona marină ucraineană în Portul Constanța
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare: „I-ai băgat banii omului în buzunar”
Fanatik.ro
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare: „I-ai băgat banii omului în buzunar”
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?