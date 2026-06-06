Vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța a fost găsită o primă dronă maritimă ucraineană. Dar au mai fost alte trei care s-au autodetonat: două în larg și una în afara portului. În total, patru drone maritime au explodat, din fericire fără victime, iar peste 1.300 de persoane au fost evacuate preventiv de pe plajele litoralului.

MApN a transmis inițial că prima dronă, cea din Portul Constanța, s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

În acest context, Libertatea a apelat la doi experți militari care au analizat situația.

Sandu Valentin Mateiu: „Ucraina trebuie să își ceară scuze”

Fost angajat la Direcția de Informații Militare a Armatei (DIM), Sandu Valentin Mateiu consideră că partea ucraineană este vinovată pentru ce s-a petrecut la Constanța, așa cum Rusia poartă răspunderea pentru ceea ce s-a petrecut la Galați.

Sandu Valentin Mateiu va împlini 64 ani pe 19 iulie. A fost ofiţer de intelligence în Armata Română, angajat la Direcția de Informații Militare (DIM)

Expertul militar a pus mai întâi câteva întrebări: „De ce nu am văzut drona? Pe mare vorbesc. De ce nu am văzut drona când a intrat într-un element de infrastructură critică, Portul Constanța? Și care este lanțul de comandă, control și execuție? Cine ia decizia în momentul în care avem situația extremă? A fost o dronă cu încărcătură explozivă care putea să producă o tragedie. Aici este toată problema și trebuie rezolvat în interiorul sistemului. Nu justificări, pentru că noi nu știm intimitatea sistemului și n-are rost să facem ipoteze”.

El a precizat că „situația este foarte gravă”, pentru că au fost patru drone care au explodat. „Dar n-am văzut niciuna. Nu le-am văzut, nu le-am angajat. S-au autodistrus. Iar acest lucru trebuie studiat cu partea ucraineană foarte clar, pentru că a fost o dronă intrată în port. Este clar, la Galați a fost vinovată Rusia, că drona era rusească, dar la Constanța, vinovată este Ucraina. Indiferent ce s-a întâmplat acolo. Pentru că, da, este o mare întrebare, cum s-a întâmplat ca acea dronă să își găsească drumul și să intre în port? Ucraina trebuia să ne anunțe, că suntem vecini, suntem prieteni. Atunci de ce nu comunicăm, ca să ne salvăm oamenii în situația asta?”, a spus Sandu Valentin Mateiu pentru Libertatea.

Fostul ofițer de informații a explicat apoi că acea dronă trebuia văzută fie de radare, de sistemele optoelectronice, când era pe mare, fie la intrarea în port de către camerele video, iar aici consideră că o parte de vină are și România. „Trebuie să ai un sistem cu multe funcții, bine pus la punct, nu numai de supraveghere a litoralului, ci și a Portului Constanta. De exemplu, în China, dacă ajungi de la aeroport până în oraș, deja te-au văzut 1.000 de camere. Noi, în tot Portul Constanta, nu trebuia să avem, mai ales la intrare, un sistem prin care să fie permanent monitorizat ce se întâmplă?”, a subliniat el.

„Această dronă de 5,50 m seamănă foarte bine cu o barcă ce aduce migranți. De aceea, sistemul trebuia gândit astfel încât să fie văzută, chiar dacă nu de la 24 de mile distanță sau de la 12 mile. Dar să fie văzută. Sistemul trebuia modernizat, completat, măcar în zona porturilor mari. Aceste întrebări trebuiau puse de mult. Cei responsabili trebuie rapid să-și dea în interiorul lor un răspuns, așa încât, în final, cetățeanul român din Constanța să nu se trezească și că e terorizat. Asta este realitatea. Nu e nevoie să o interpretăm, să o comentăm. Întregul sistem al nostru nu a funcționat. Niște muncitori care au venit la lucru la ora 6.00 au descoperit ceva ciudat. Bieții oameni au avut noroc că nu au stat în preajma ei. Acum am avut noroc. Dar cât mai ține și norocul?”, a punctat fostul ofițer al Direcției de Informații Militare.

„Ucraina trebuie să își ceară scuze pentru că a fost o armă ucraineană care a explodat într-un port românesc. Automat, trebuie să își ceară scuze, bineînțeles. Așa cum, la Galați, drona era rusească și rușii ar fi trebuit să își asume responsabilitatea”, a conchis Sandu Valentin Mateiu pentru Libertatea.

Constantin Ciorobea nu exclude că Rusia a direcționat drona spre Portul Constanța: „Cineva a preluat controlul, dar nu se poate demonstra cine. Nu cred că Ucraina”

Contraamiralul Constantin Ciorobea, fost locțiitor al Statului-Major al Forțelor Navale și comandant al Componentei Operaţionale Navale, a spus că este greu de demonstrat că Rusia a preluat controlul dronei marine ucrainene care a pătruns în Portul Constanța, dar nu a exclus această ipoteză.

Constantin Ciorobea, 66 de ani, a avut o carieră de succes. Printre altele, între 2004 și 2007, a făcut parte din primii ofițeri români cu funcții în NATO și a fost adjunctul șefului secției de operațiuni informaționale la comandamentul NATO JFC Napoli, în Italia. Iar în 2015 a fost numit adjunctul șefului Forțelor Navale Române

„Singura întrebare care rămâne și care trebuie clarificată, și trebuie clarificată inclusiv cu partea ucraineană, este modul în care acea dronă a ajuns în Portul Constanța. Pentru că celelalte au explodat pe mare, ceea ce corespunde situațiilor obișnuite, adică niște drone asupra cărora Ucraina a pierdut controlul. Dar rămâne întrebarea cu această dronă care a intrat în Portul Constanța. O dronă scăpată de sub control și nedirijată ar trebui să o găsim pe digul de nord al Portului Constanța, printre stabilopozi, sau să facă explozie lovindu-se de stabilopozi, sau pe plajă, undeva, în Eforie, Mangalia, sau chiar mai sus, pe la bulgari”, a afirmat Constantin Ciorobea.

Și a continuat: „Deci, trebuie clarificat cu ucrainenii, pentru că cineva poate prelua controlul acestor drone, în condițiile în care ei pierd controlul. Și atunci trebuie să fie o informare la timp. Ucraina a informat foarte târziu. Ei trebuiau să facă o informare la timp României privind faptul că au pierdut controlul acestor drone, astfel încât România să știe ce se întâmplă. Cineva poate prelua controlul acestor drone și le orientează către anumite obiective din litoralul nostru. Deci, repet, ucrainenii trebuie să informeze partea română în momentul în care pierd controlul în așa fel încât să nu mai avem astfel de surprize”.

Întrebat de Libertatea dacă Rusia putea prelua controlul dronei rătăcite și să o trimită în Portul Constanța, Ciorobea a răspuns: „Nu se poate demonstra că s-a întâmplat asta. Pentru că, chiar dacă avem imagini din satelit și rugăm partenerii noștri de peste Ocean să facă o interpretare, o să vedem doar o dronă ucraineană care pleacă undeva către Crimeea, la un moment dat întoarce spre sud, intră pe lângă digul de nord al Portului Constanța și intră în Portul Constanța. Atât se vede”.

Dar a conchis: „Revin la ceea ce v-am spus. Nu se poate demonstra cine a preluat controlul. Sigur s-a preluat controlul, pentru că altfel ar însemna că ucrainenii au băgat drona în Portul Constanta, ceea ce nu cred că ar face. Locul în care a ajuns este atât de periculos pentru tot ce înseamnă Oil Terminal și Portul Constanța, încât Ucraina ar fi fost afectată pe partea de aprovizionare cel puțin jumătate de an”.

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