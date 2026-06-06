Alertată de gravitatea declarației, Garda Civilă s-a deplasat imediat la adresa indicată de bărbat. În locuință, agenții au găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 52 de ani, tot român, scrie publicația spaniolă Telecinco.

Mărturisirea făcută de suspect a condus la descoperirea cadavrului și la demararea unei anchete ample.

Investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la această tragedie. Poliția Judiciară analizează toate dovezile, încercând să afle dacă existau conflicte anterioare între victimă și suspect.

Locul unde a fost descoperit cadavrul a fost izolat imediat, conform protocolului judiciar pentru astfel de situații. Experții au început să colecteze probe și să examineze scena pentru indicii suplimentare.

De asemenea, trupul neînsuflețit al victimei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Albacete, unde medicii legiști au efectuat autopsia.

Investigația este coordonată de echipa de poliție judiciară din La Roda, care analizează fiecare detaliu pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

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