Yugo vrea să revină exact când mașinile ieftine dispar

Într-o Europă în care mașinile noi au devenit tot mai scumpe, revenirea Yugo are un potențial evident. Marca este cunoscută mai ales pentru modelele simple și ieftine produse în fosta Iugoslavie, iar noul proiect încearcă să păstreze exact această idee: mobilitate de bază, preț mic și tehnologie cât mai simplă.

În spatele proiectului se află antreprenorul sârb Aleksandar Bjelić, iar designul este semnat de Darko Marčeta. Auto Motor und Sport scrie că noul model ar urma să fie un hatchback compact cu trei uși, caroserie pătrățoasă, linii clare și o abordare retro, inspirată de Yugo 45. Un model la scară 1:4 a fost deja prezentat la Car Design Event din München, iar mașina ar urma să intre în segmentul B, zona în care joacă modele precum Renault Clio, Toyota Yaris sau Volkswagen Polo.

Important este că Yugo nu încearcă să revină ca SUV electric scump, cum au făcut multe mărci noi. Vrea să intre în zona cea mai sensibilă a pieței: mașina mică, ieftină, eficientă și ușor de folosit zilnic.

Prețul anunțat: 12.000 de euro

Cel mai puternic argument este prețul. Yugo țintește un preț de intrare de aproximativ 12.000 de euro, potrivit Auto Motor und Sport. Dacă această sumă va fi păstrată și pe mașina de serie, noul model ar sta sub multe mașini mici actuale și ar intra direct în teritoriul Dacia.

Pentru comparație, Dacia Sandero pornește în România de la 15.450 de euro, iar Logan de la 14.950 de euro. Asta înseamnă că un Yugo de 12.000 de euro ar fi cu aproximativ 3.000-3.500 de euro mai ieftin decât cele mai accesibile modele Dacia vândute astăzi în România.

Aici este miza reală. Dacia a crescut foarte mult în ultimii ani și nu mai este marca ultra-ieftină de acum 15 ani. Mașinile sunt mai sigure, mai bine echipate și mai moderne, dar și mai scumpe. Dacă Yugo chiar reușește să aducă o mașină nouă sub 12.000-13.000 de euro, există clar loc în piață.

Consum promis de 2,2 litri/100 km, dar nu este electrică pură

Partea tehnică este și mai interesantă. Inițial, se vorbea despre motoare termice clasice, dar cele mai noi informații indică un sistem hibrid cu range-extender. Asta înseamnă că roțile ar fi puse în mișcare de motorul electric, iar motorul pe benzină ar funcționa în principal ca generator pentru baterie, nu ca motor care antrenează direct mașina.

Spre deosebire de un plug-in hybrid, noul Yugo nu ar avea încărcare externă. Practic, ar fi o mașină electrică în modul de rulare, dar alimentată cu benzină printr-un generator. Producătorul promite că sistemul ar putea consuma, în condiții ideale, 2,2 litri/100 km și ar putea funcționa cu mai multe tipuri de combustibil.

Pe hârtie, formula are sens pentru clienții care nu vor o electrică pură, nu au unde să încarce acasă, dar vor consum mic în oraș. Este o soluție între două lumi: simplitatea alimentării cu benzină și eficiența rulării electrice.

De ce ar putea fi o problemă pentru Dacia

Dacia a câștigat Europa printr-o idee simplă: mașini fără fițe, la preț corect. Doar că între timp, prețurile au crescut, iar piața mașinilor ieftine s-a golit. Multe modele de oraș au dispărut, iar cele rămase au trecut de praguri psihologice care acum câțiva ani păreau imposibile.

Un Yugo de 12.000 de euro ar ataca exact această breșă. Nu ar concura cu Duster, Bigster sau Jogger, ci cu zona de bază: Sandero, Spring, eventual viitorul Twingo electric sau alte modele mici europene.

Top Gear nota anterior că noul Yugo ar urma să fie un hatchback de segment B cu trei uși, cu motorizări termice, cutie manuală sau automată, iar versiunile electrificate și alte caroserii sunt posibile.

Asta îl face interesant pentru pasionați, dar și pentru cumpărătorii normali. O mașină mică, ieftină, manuală sau hibridă, într-o piață dominată de SUV-uri scumpe, poate deveni rapid un subiect de discuție.

Marea întrebare: va ajunge cu adevărat în producție?

Entuziasmul trebuie temperat. Deocamdată, noul Yugo este încă un proiect, nu o mașină de serie. Motor1 scria că marca a prezentat un concept la scară și că un prototip funcțional ar trebui să apară la Expo Belgrad 2027, cu obiectiv de producție tot în jurul acelui an.

Asta înseamnă că mai sunt multe necunoscute: cine va produce mașina, pe ce platformă, cu ce furnizori, în ce țări va fi vândută, dacă va respecta toate normele europene și dacă prețul de 12.000 de euro poate fi păstrat în realitate.

The Autopian scria încă de la începutul proiectului că baza tehnică ar urma să vină de la un partener auto deja stabilit, dar numele acestuia nu a fost dezvăluit.

Aici este punctul critic. Să desenezi o mașină retro simpatică este relativ ușor. Să produci o mașină nouă, sigură, omologată, ieftină și profitabilă în Europa este mult mai greu.

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