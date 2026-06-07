De ce frigul este o problemă pentru electrice

Mașinile electrice funcționează foarte bine în oraș, dar iarna schimbă mult calculul. La temperaturi joase, bateria este mai puțin eficientă, încărcarea poate fi mai lentă, iar consumul crește pentru că mașina trebuie să încălzească habitaclul și bateria.

De aceea, testele de iarnă au devenit tot mai importante. Nu mai este suficient ca o electrică să promită autonomie mare și încărcare rapidă în condiții ideale, la 20-25°C. Pentru un șofer din România, Germania, Norvegia sau Polonia, întrebarea reală este: ce se întâmplă când afară sunt -10°C, -20°C sau chiar mai puțin?

BYD a încercat să răspundă exact la această întrebare cu noua generație Blade Battery. Constructorul chinez a pus o mașină electrică într-o cameră frigorifică la -30°C și a măsurat timpul de încărcare al bateriei. Potrivit datelor prezentate de companie și citate de presa internațională, bateria poate încărca de la 20% la 97% în aproximativ 12 minute în condiții de frig extrem.

Ce este noul “Blade Battery”?

Blade Battery este una dintre cele mai importante tehnologii BYD. Prima generație a fost cunoscută mai ales pentru chimia LFP, adică litiu-fier-fosfat, o soluție apreciată pentru siguranță, durabilitate și costuri mai mici, dar care în trecut nu era mereu lider la densitate energetică sau încărcare ultra-rapidă.

A doua generație Blade Battery schimbă discuția. BYD a prezentat-o în martie 2026, împreună cu o tehnologie de încărcare rapidă numită Flash Charging. Potrivit Reuters, bateria poate încărca de la 20% la 97% în mai puțin de 12 minute la -20°C și poate oferi autonomii de până la 777 km pe anumite modele.

În condiții normale, cifrele sunt și mai agresive. BYD a anunțat că noua baterie poate încărca de la 10% la 70% în aproximativ 5 minute, iar de la 10% la 97% în 9 minute, folosind stațiile sale Flash Charging de 1.500 kW.

Asta este viteza la care industria încearcă să ajungă de ani de zile: opriri de încărcare apropiate, ca durată, de un plin de benzină.

De ce testul este important, dar trebuie privit realist

Testul de la -30°C sună spectaculos, dar trebuie înțeles corect. Nu înseamnă că orice BYD vândut astăzi în România va încărca în 12 minute iarna. Vorbim despre noua generație de baterie, modele compatibile și infrastructură de încărcare extrem de puternică.

Stațiile Flash Charging anunțate de BYD pot ajunge la 1.500 kW, adică de câteva ori mai mult decât majoritatea stațiilor rapide folosite astăzi în Europa. Constructorul chinez spune că vrea să instaleze 20.000 de stații Flash Charging în China până la finalul lui 2026.

Pentru România, aici este diferența dintre tehnologia de laborator și utilizarea reală. Chiar dacă bateria poate accepta puteri uriașe, șoferul are nevoie și de o stație capabilă să livreze acea putere. Altfel, mașina va încărca la limita stației, nu la limita bateriei.

Cu alte cuvinte, BYD arată ce poate tehnologia, dar infrastructura europeană trebuie să țină pasul.

BYD vrea să elimine două frici: autonomia și timpul de încărcare

Motivul existenței acestei baterii este clar. BYD vrea să atace direct cele două mari obiecții ale cumpărătorilor de electrice: „nu merg suficient de mult” și „stau prea mult la încărcat”.

Pentru o mașină electrică, performanța la frig este crucială. Iarna, o baterie rece poate reduce puterea de încărcare, iar fără precondiționare bună, oprirea la stație poate dura mult mai mult decât vara. Dacă BYD reușește să păstreze încărcarea rapidă inclusiv la temperaturi foarte scăzute, avantajul practic este uriaș.

Reuters notează că noua baterie face parte și dintr-o strategie mai largă a BYD de a-și relansa vânzările în China, într-un context de competiție tot mai dură cu Geely, Volkswagen și alți producători.

Nu este doar inginerie, este și luptă comercială. În China, unde electricele se vând în volume uriașe, o diferență de câteva minute la încărcare poate deveni argument major de vânzare.

Concluzia: dacă se confirmă în viața reală, este genul de tehnologie care poate schimba percepția despre electrice

Testul BYD la -30°C este important nu pentru că șoferii din România vor încărca zilnic la asemenea temperaturi, ci pentru că arată direcția în care merge industria. Bateriile nu trebuie doar să aibă autonomie mai mare. Trebuie să se încarce repede, să reziste la frig, să fie sigure și să nu transforme fiecare drum lung într-un calcul complicat.

Totuși, până la revoluția reală mai sunt două condiții: modelele cu noua baterie trebuie să ajungă pe piață în volum, iar infrastructura de încărcare trebuie să poată susține puterile uriașe promise de BYD.

Dacă aceste două lucruri se întâmplă, frica de iarnă și frica de încărcare pot deveni mult mai puțin importante. Iar atunci discuția despre electrice nu se va mai purta doar în jurul autonomiei, ci în jurul întrebării: cât de repede poți pleca mai departe?

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