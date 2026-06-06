„Nu mai joc. Am îmbătrânit”

Evenimentul aduce pe aceeaşi scenă personalităţi din toate ramurile culturii – actori, regizori, muzicieni, scenografi şi scriitori – într-o întâlnire emoţionantă a generaţiilor şi amintirilor”, precizează sursa citată.

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Seara va fi moderată de criticul de teatru Marina Constantinescu şi actorul Marius Manole. Evenimentul va reuni nu doar publicul care l-a iubit pe Victor Rebengiuc, ci şi foşti colegi şi colaboratori din ţară şi din străinătate, pentru o seară care va rămâne în memoria culturală a României, mai arată sursa citată.

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Marele actor Victor Rebengiuc, celebrat la Sala Palatului într-o seară de gală memorabilă- „Dincolo de sublim”. Foto: Vlad Chirea.

În cadrul evenimentului vor exista şi momente muzicale speciale, concepute pentru a completa emoţia şi rafinamentul serii.

Marele actor Victor Rebengiuc a dezvăluit pe 15 septembrie 2025, pentru Libertatea, că a decis să pună punct meseriei după o carieră de 70 de ani.

„M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”, a spus Victor Rebengiuc pentru Libertatea.

Victor Rebengiuc are 93 de ani, iar ultimul rol a fost Andre, în piesa Tatăl, jucată la Teatrul Bulandra în perioada 2022-2025.

O carieră spectaculoasă de 70 de ani

Reputatul actor s-a născut pe 10 februarie 1933, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca Caragiale din București în 1956.

Victor Rebengiuc a debutat ca actor pe scena Teatrului Naţional din Craiova, unde a jucat în perioada 1956-1957, iar primul rol a fost cel al lui Jack Worthing din spectacolul „Bunbury” (Ce înseamnă să fii onest), de Oscar Wilde, în regia lui Val Mugur. La Bucureşti, a jucat prima dată în 1957, pe scena Teatrului Lucia Sturdza Bulandra în rolurile Pierre din „Nebuna din Chaillot” şi Jimmy din „Omul care aduce ploaia”.

Între anii 1965-1971, a jucat pe scena Teatrului Mic, iar din anul 1971 a revenit la Teatrul Bulandra. A colaborat cu regizori de teatru renumiți: Liviu Ciulei, Dinu Negreanu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Andrei Şerban. Printre numeroasele piese de teatru în care a jucat se numără: „Omul care aduce ploaia”, „Război şi pace”, „Un tramvai numit dorinţă”, „Richard III”, „O scrisoare pierdută”, „Conul Leonida faţă cu reacţiunea”, „Toţi fiii mei”, „Umbre” și „Regele moare”.

De asemenea, a jucat în peste 50 de filme. Unul dintre primele filme de succes a fost „Pădurea spânzuraţilor” (1964), film premiat la Cannes în 1965. Mai târziu, a jucat rolul lui Ilie Moromete în filmul lui Stere Gulea („Moromeţii”, 1986).

Printre altele, a mai jucat în peliculele „Tănase Scatiu”, „Profetul, aurul şi ardelenii”, „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Balanța” și „Cel mai iubit dintre pământeni”. În cariera cinematografică a colaborat cu regizori renumiţi precum Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Stere Gulea, Dan Piţa și Cristi Puiu.

Victor Rebengiuc a fost premiat în 1967 cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. A obţinut și mai multe premii UNITER, ultimul fiind în 2003 pentru întreaga activitate.











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