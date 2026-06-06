În cadrul unei expoziții speciale organizate la Banca Națională a României, unde compania a contribuit cu piese unice, aceasta a subliniat că un ceas mecanic ales corect poate deveni o adevărată investiție în timp. Clienții din România sunt atrași în mod deosebit de inovație și de poveștile brandurilor cu care se pot identifica, iar tinerii din generația Z încep și ei să descopere și să aprecieze valoarea acestor obiecte de artă pe măsură ce se maturizează.

Mădălina Diaconu a mărturisit că activitatea sa în acest domeniu premium se bazează pe înțelegerea comportamentului clienților și pe energia unei echipe extrem de pasionate, capabilă să țină pasul cu o dinamică rapidă.

La finalul discuției, întrebată ce ar lua cu ea pe o insulă pustie, directoarea de marketing a răspuns că i-ar alege pe soțul și pe copilul ei, considerând că ceasurile sau bijuteriile preferate nu i-ar fi de folos într-un astfel de loc.

Expoziția de la BNR pune în valoare legăturile istorice strânse ale României cu orologeria clasică, exemplificate prin piese precum un model Longines din 1840, un brand cu care țara noastră colaborează încă de la sfârșitul anilor 1800. Proiectul reunește piese din trecut și din prezent, oferind și o privire spre viitorul acestei industrii.

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