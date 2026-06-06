Salariul oferit este de 10-11 euro pe oră, iar activitatea se desfășoară exclusiv în interior, la temperaturi cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius, potrivit unui anunț pe Jooble, care este o platformă de căutare a locurilor de muncă.

Candidații trebuie să dețină un pașaport al unui stat membru al Uniunii Europene și să aibă o stare fizică bună. Cunoașterea limbii engleze, suedeze, române, poloneze, maghiare sau ruse reprezintă un avantaj, iar angajatorul pune accent pe responsabilitate, seriozitate și implicare.

Programul de lucru este de 8-10 ore pe zi, cu minimum 40 de ore pe săptămână. În perioadele în care se efectuează ore suplimentare, se poate lucra și sâmbăta, între 5 și 8 ore. Turele sunt următoarele: 6.00-15.00, 6.30-15.30 sau 7.00-16.00 Angajații beneficiază de contract de muncă, concedii conform legislației și posibilitatea de a primi un avans salarial la aproximativ două săptămâni după sosire.

Compania susține că lucrătorii sunt protejați de legislația suedeză și beneficiază de aceleași drepturi ca angajații locali. Cazarea este asigurată în condiții standard suedeze, cu maximum două persoane în cameră, fiind potrivită inclusiv pentru cupluri. Distanța până la locul de muncă este cuprinsă între 5 și 30 de kilometri.

Potrivit anunțului, salariul este stabilit de sindicatul lucrătorilor. Pentru contractele continue, remunerația este de 141,43 coroane suedeze brut pe oră, echivalentul a aproximativ 13 euro. În cazul contractelor sezoniere, salariul este de 115 coroane suedeze net pe oră, respectiv aproximativ 10 euro. Activitatea presupune culesul manual al roșiilor și respectarea normelor zilnice de producție.

„Muncitorii sunt muncitori manuali care culeg roșii. Volumul de muncă nu este mare, dar muncitorii trebuie să respecte norma zilnică pentru a putea ține pasul cu cantitatea necesară”, mai scrie în anunț.

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