Libertatea a stat de vorbă cu câțiva dintre oamenii cărora Guvernul și instituțiile de forță ale statului român au încercat să le vândă povești pescărești, ambalate sub forma comunicărilor oficiale.

Neîncrederea în autorități a ajuns la nivelul de subînțelegere la care nici nu mai încape discuție. Nu poți să te bazezi pe niște conducători care nici măcar ei nu au încredere unii în alții și livrează fiecare versiuni diferite ale unor jumătăți de adevăr mai dăunătoare decât minciunile.

„Hoția și prostia se acoperă una pe alta!”

Tonul general al dialogurilor dintre blocuri a fost de ironie amară și dezgust. „Știți cum e? Hoția și prostia se acoperă una pe alta! Asta vedem acuma”, a concluzionat un pensionar fost marinar, care locuiește într-unul din blocurile de pe faleza sud, în dreptul zonei din port unde s-a produs explozia.

Constănțenii s-au arătat furioși față de reacțiile întârziate și incoerente ale autorităților: „Noi am văzut asta de la cinci jumate, ministrul a spus că a aflat abia la zece”. Alții s-au resemnat cu ideea că, în caz de război, nu pot conta decât pe propriile forțe.

„Eu mă bat, el se bate, adică un procent… care să ne batem cot la cot cu rușii. Conducătorii nici nu vin, or să fie departe atunci”, ne-a relatat planul lui un muncitor zidar, în concediu, înainte de a se întoarce la muncă în Germania.

La o zi după evenimentul din Dana 78, conducerile ministerelor, serviciilor, Președinția și Guvernul interimar, Prefectura Constanța și alte instituții cu rol în gestionarea cazului nu se puseseră de acord asupra unui scenariu referitor la drona plutitoare și misiunea ei în apele noastre.