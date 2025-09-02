„Cred că mi-am dat seama că este sufletul meu pereche chiar în momentul în care am aflat că vom deveni părinți. Reacția lui a fost una care a spus totul! Mi-a zis că îmi va fi alături indiferent de ce decizie iau. Și, pentru mine, acel «sunt aici cu tine» a însemnat mai mult ca orice cerere în căsătorie sau gest spectaculos. Nu, nu ne doream un copil, cel puțin nu atunci. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp, totul era încă la început.

A fost o surpriză, una care ne-a dat puțin peste cap. Nici nu știam dacă să ne speriem sau să ne bucurăm. Era o avalanșă de emoții. Și partea cea mai amuzantă e că el a fost cel care mi-a spus că sunt însărcinată. Eu nu am avut curajul să mă uit la testul de sarcină. L-am lăsat pe el să-l verifice, iar reacția lui… a fost un melanj adorabil de bucurie și panică. De la ușa băii până pe canapea cred că a transpirat tot tricoul, clar n-o să uit niciodată expresia de pe fața lui!”, a declarat Anca Dinicu pentru revista VIVA!

Anca Dinicu recunoaște că venirea pe lume a unui copil schimbă totul, iar relația de cuplu are puțin de suferit.

„Normal că se schimbă dinamica, cred că nu există cuplu care să nu resimtă asta. E un lucru absolut firesc, dar nu vine cu manual de instrucțiuni. La noi, mai ales în primele luni, totul gravita în jurul copilului. A fost o perioadă intensă, frumoasă, dar și provocatoare. Au existat și momente în care ne-am dat seama că, din rolul de părinți, am uitat un pic de rolul de parteneri. Acest fapt nu a venit din lipsă de iubire, ci pentru că, pur și simplu, prioritățile se schimbă peste noapte.

Ne-am împărțit responsabilitățile cât de echilibrat am putut și am învățat, din mers, să fim o echipă. Nu ne iese mereu perfect, dar ce contează e că ne dorim și muncim pentru ca lucrurile să fie din ce în ce mai bine. Iar copilul, în mod paradoxal, ne-a și apropiat pentru că ne-a învățat să ne privim și altfel, cu mai multă blândețe și complicitate”, a mai spus actrița.

