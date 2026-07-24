Serghei Lavrov a dat vina pe SUA pentru eșecul summitului din Alaska. „Referitor la eșecul propunerilor de la Anchorage, probabil că trebuie să înțelegem cine anume a greșit”, a declarat șeful diplomației ruse.

Această declarație vine la o zi după întâlnirea de la Manila dintre Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio.

Într-un comunicat, Ministerul rus de Externe a susținut că Lavrov a „pus accent”, în timpul întrevederii cu Rubio, „asupra faptului că este inadmisibil” ca Statele Unite „să se continue livrările de armament” în Ucraina.

Cu toate că regimul de la Moscova duce un război de agresiune și nu intenționează să-și retragă trupele din Ucraina, Lavrov acuză țările europene de „o politică destabilizatoare” pe motiv că ar căuta „să aplice o «înfrângere strategică» Rusiei” și susține că Statele Unite urmează punctul de vedere al Uniunii Europene.

Lavrov insistă ca Statele Unite să accepte cererile maximaliste ale Rusiei în privința Ucrainei și amenință că, în caz contrar, regimul de la Moscova își va „atinge obiectivele în orice circumstanțe”.

Nici Moscova și nici Washingtonul nu au precizat ce ar conține așa-zisa „formulă de la Anchorage”. La rândul lui, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha a declarat că „înțelegerile de la Anchorage au fost îngropate”.

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