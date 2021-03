Cum a resimțit Alessandra Stoicescu ultima perioadă din viața ei, din cauza pandemiei. „A fost unul dintre cei mai dificili ani. Orașul se golise și noi alergam după informații”

„A trecut acest an cu o viteză de neimaginat, a fost unul dintre cei mai dificili ani pentru întreaga presă, cu siguranță, la fel și pentru mine, în ciuda faptului că în 27 de ani de jurnalism am crezut că le-am văzut pe toate.

Încă din prima zi de Observator, pe 13 martie 2020, la doar două zile după ce a fost declarată pandemia la nivel mondial, informațiile veneau din toate direcțiile, oficialii din toate țările și instituțiile comunicau extrem de greoi și nu era mai nimic clar. Orașul se golise și noi alergam după informații pentru cei ascunși în case.

Echipa Observator a fost extrem de activă, am muncit cu toții la foc continuu pentru adevăr și pentru informație. Am avut cele mai relevante exclusivități în acest an de pandemie, așa că toată munca a fost pe deplin satisfăcătoare, deși nu a fost ușor deloc.

(…) Tocmai pentru a trage linie cu folos după acest an, am lansat în cadrul Observatorului un serial cu concluziile și lecțiile pe care le-am primit.

Este un demers jurnalistic unic, care pune oglinda în față și arată adevărul, greșelile celor care ne conduc, toate stările și situațiile prin care am trecut cu toții în acest an”, spus Sandra Stoicescu.

