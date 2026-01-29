După mai multe încercări de-a lungul timpului de a-și controla greutatea, Bursucu a decis să facă o schimbare radicală. Fără diete complicate sau soluții medicale recente, acesta a optat pentru o abordare strictă în ceea ce privește alimentația și pentru mișcare constantă.

Rezultatul a fost o scădere semnificativă în greutate, obținută într-un interval relativ scurt.

O masă pe zi și disciplină alimentară

Întrebat cum a reușit să slăbească, Bursucu a explicat că a fost vorba, în primul rând, despre o schimbare de regim de viață. „Mi-am schimbat puțin regimul de viață, pentru că a trebuit să fac o schimbare și am recurs la metoda «nu mai mânca, Bursucule, că ai mâncat toată viața»”, a declarat acesta.

Prezentatorul a precizat că a slăbit 22 de kilograme în aproape șase luni, mâncând o singură masă pe zi. „În momentul acesta, am reușit să pierd 22 de kilograme în total, în aproape șase luni. Și asta cu o singură masă pe zi”, a spus el. Primele luni au fost cele mai dificile. „Primele două luni au fost mai complicate, pentru că am mâncat doar mușchi de vită, cu salată de rucola, roșii cherry și parmezan. Acum când văd mușchiul de vită, îmi vine înapoi. Dar a trebuit, pur și simplu, m-am ambiționat”, a mărturisit Bursucu.

În urma acestui regim, vedeta a ajuns la greutatea pe care o avea în tinerețe. „Am ajuns la kilogramele pe care le aveam la 18 ani”, a spus el. În prezent, cântărește 86 de kilograme, de la 108 kilograme inițial.

Întrebat dacă se menține tot cu o singură masă pe zi, răspunsul a fost clar: „O singură masă pe zi, da.” De asemenea, Bursucu a explicat că nu a eliminat complet alimentele, ci numărul meselor: „N-am eliminat nimic, mesele le-am eliminat complet.” În ceea ce privește zahărul, acesta a menționat că a făcut unele ajustări: „Am mai renunțat la modul că acum bem băuturi cu zero zahăr. Tot ce e zero, că nu putem trăi fără. Dar în rest, mănânc o singură dată și atunci mănânc.”

Alergare, nu sală

Pe lângă alimentație, Bursucu a introdus și sportul în rutina zilnică. „Da. Alergare”, a spus acesta, precizând că nu merge la sală, ci preferă să alerge.

Referindu-se la reacția soției, prezentatorul a povestit că aceasta își dorise de mult timp ca el să slăbească, dar la un moment dat a renunțat să mai insiste: „Mi-a zis: «Fii fericit tu, cum vrei».” Bursucu a reamintit că, în urmă cu câțiva ani, a mai slăbit cu ajutor medical, apelând la un balon gastric, sub supravegherea doctorului Viorel Dejeu.

„Atunci am slăbit cred că undeva la 18 kilograme. Ajunsesem de la 120,4 kilograme la 102”, a explicat el, subliniind că nu s-a ferit niciodată să vorbească public despre această experiență.

În contextul popularității injecțiilor pentru slăbit, Bursucu a precizat că nu este împotriva lor, dar că nu a apelat la această metodă. „Dacă aș fi făcut, aș fi spus cu mare drag. Nu sunt genul care să se ascundă”, a afirmat el. Motivul este unul personal: teama de ace. „Mie mi-e frică de medici ca de orice pe lumea asta. Eu când văd acul leșin”, a spus Bursucu, explicând că injecțiile săptămânale nu sunt o opțiune pentru el. „Dacă erau niște pastile pe gură le luam. Dar să stau să mă injectez singur, nu pot. Mi-e frică de ace.”

