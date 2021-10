Transformarea ei nu a fost trecută cu vederea de fanii săi, iar Diana Dumitrescu a spus cum a reușit să slăbească 8 kilograme și să aibă silueta mult dorită. La începutul anului, actrița a apelat la un specialist în nutriție pentru a o ajuta să înceapă un stil de viață sănătos.

Diana Dumitrescu a folosit o aplicație în care își nota exact ceea ce mânca, astfel încât să respecte recomandările nutriționistului. Vedeta a învățat să mănânce corect, astfel că a reușit să dea jos kilogramele în plus cu care rămăsese după sarcină.

„Am slăbit aproape 8 kilograme cu ajutorul unui nutriționist, care m-a învățat cum să mănânc corect ca să slăbesc și să mă mențin în același timp. Nutriționistul cu care am lucrat folosește o aplicație care te ajută să știi exact gramajele pe care trebuie să le mănânci, câte calorii ai voie. (…) Deși am terminat, practic, de slăbit, folosesc în continuare această aplicație pentru că îți oferă și idei de rețete sănătoase, îți spune, în funcție de produsele pe care le găsești în supermarketuri, câte calorii are fiecare, ca să poți să te orientezi ce și cât să mănânci”, le-a spus Diana Dumitrescu fanilor săi.

Actrița a combinat sportul cu alimentația, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Ea a avut răbdare pentru a slăbi în mod armonios și nu s-a grăbit să scape de kilogramele în plus. În 8 luni de dietă și sport, Diana Dumitrescu a slăbit 8 kilograme.

Diana Dumitrescu s-a îngrășat 17 kilograme pe parcursul sarcinii

Diana Dumitrescu, în vârstă de 38 de ani, a devenit pentru prima oară mamă de băiat în 2019, iar de atunci vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei sale. Acum, actrița este implicată într-un nou proiect alături de Jojo.

„Mă uitam în oglindă și mă gândeam că nu mai scap de burtă pentru că am luat 17 kilograme. Am slăbit repede și am ajuns la 58 de kilograme. Abia când am început să ies din casă în fiecare zi, după un an de zile, am început să-mi revin. Trebuie să înțeleagă toate femeile că este doar o etapă din viața noastră și că bărbatul are un rol-cheie în sănătatea mintală și emoțională a femeii. Soțul meu mi-a spus, indiferent de kilogramele pe care le-am avut, că sunt cea mai frumoasă”, a spus vedeta.

