Ramona Gabor este stabilită acolo de 15 ani, după ce a plecat la 22 de ani, inițial, doar pentru trei săptămâni.

Ramona Gabor a mărturisit că Mir Pink, partenerul surorii ei, a fost o piesă importantă în cariera ei, lucru pentru care îi este recunoscătoare. Aceasta are o linie de parfumuri care îi poartă numele.

„Când mă uit în spate, îmi dau seama că am urcat foarte multe trepte, din multe puncte de vedere. Sunt mândră de ce am putut face. Indiferent de cât de mult timp ești plecat din țară, nu îți poți uita rădăcinile. Am călătorit în peste 50 de țări și este o lume foarte frumoasă. Este de explorat. Am avut în spate familia mea care m-a susținut, atât cumnatul meu care este un om de afaceri foarte bun”, a declarat Ramona Gabor, pentru Știrile Antena Stars.

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„Am învățat foarte multe despre viață, pentru că am plecat la o vârstă fragedă, la 22 de ani. Pot spune că, practic, maturizarea mea a fost plecând din țară și am crescut acolo (…) Am plecat pentru trei săptămâni doar să văd cum e, dacă îmi place.

Încă de când am ajuns, din prima zi, am avut oportunități de job (…) Viața mea în Dubai este una foarte liniștită. Bineînțeles că îmi place să arăt partea asta frumoasă și luxoasă a Dubaiului pe care o experimentez, dar bineînțeles că am zile când mă duc la depozit și sunt foarte ocupată cu lucruri absolut normale. De obicei, nu prea postez partea asta, dar mă gândesc că ar trebui”, a mai spus ea.

Ramona Gabor a mărturisit că îi place să vină în România, însă, nu ar mai putea să locuiască aici. „Eu mă întorc cu drag de fiecare dată, cam o dată sau de două ori pe an. O să încerc să mă întorc mai mult acum, de când mi-am mutat o parte din business în România și îmi face mare plăcere, dar nu, nu cred că aș mai putea să locuiesc în România. Momentan, aceasta este părerea mea. E o lume mare și frumoasă și sunt atât de multe locuri de descoperit”, a declarat Ramona Gabor pentru Summer Star.

Ramona Gabor se află în România de aproape o lună

„Eu sunt în țară de aproximativ o lună, dar în București am fost câteva zile, cât am avut treabă, mi-am petrecut timpul cu familia. Am plecat într-o vacanță în Turcia, m-am reîntors aici (…) Mi-am cumpărat foarte multe prăjituri, într-adevăr, dar am și gătit. Noi avem în familie o rețetă de tort diplomat, o rețetă comunistă (…) Acum pot să zic că fac cel mai bun tort diplomat. În București stau mereu 2-3 zile și mă întorc în Bacău, unde stau mai mult, poate o săptămâni, poate două săptămâni”, a declarat Ramona Gabor, pentru sursa citată, potrivit Spynews.

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