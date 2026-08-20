O nouă ierarhie pe harta călătoriilor globale

Potrivit analizei care evaluează evoluția sectorului turistic din 1990 și până în 2040, Spania va atrage aproximativ 110 milioane de turiști străini anual până în 2040, depășind prognoza de 105 milioane atribuită Franței.

În prezent, Spania vine puternic din urmă, înregistrând 96,8 milioane de turiști internaționali, în creștere cu 3,2% față de anul anterior.

Europa va continua să atragă cea mai mare cotă din turismul mondial, reprezentând 38% din totalul călătoriilor. În topul celor mai vizitate țări în 2040, după Spania și Franța, se vor afla Statele Unite, China și Mexic, în timp ce Italia va coborî pe locul al șaselea.

De asemenea, destinații precum Arabia Saudită, Indonezia și Emiratele Arabe Unite sunt proiectate să intre în primele 15 destinații ale lumii.

Lupta dură cu supraaglomerarea și revolta localnicilor

Deși creșterea numărului de vizitatori aduce beneficii economice considerabile, încasările Spaniei din turismul străin ajungând la 134,7 miliarde de euro, numeroase regiuni spaniole se confruntă deja cu efectele severe ale turismului de masă.

Protestele amplu organizate de locuitori în Insulele Canare și în marile orașe reflectă presiunea uriașă exercitată asupra resurselor locale și a pieței imobiliare.

Pentru a combate supraaglomerarea, autoritățile au început să impună măsuri drastice. Guvernul spaniol a retras peste 53.000 de apartamente din registrul închirierilor turistice temporare pentru a le reda pieței de închiriere pe termen lung, iar Barcelona a anunțat eliminarea completă a apartamentelor de vacanță până în anul 2028.

În paralel, orașe precum Málaga au lansat campanii stricte pentru respectarea liniștii publice, iar în Insulele Baleare au fost introduse reguli severe privind consumul de alcool și petrecerile pe ambarcațiuni.

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