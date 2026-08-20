Bebe Cotimanis a mărturisit că această pauză i-a oferit prilejul de a petrece timp prețios alături de copiii săi și de a vizita locurile de suflet.

Bebe Cotimanis: „Nu am mai stat din copilăria lor atât de mult cu ei”

„Am lipsit destul de mult de pe social media. M-am întors din vacanță, am fost cu copiii. Nu am mai stat din copilăria lor atât de mult cu ei și sunt foarte mulțumit. Și am fost în locurile de unde ne tragem noi, din moși-strămoși, de pe lângă Larisa, în Grecia. Am fost la Pelion și mi-am luat și un vin pelin românesc cu mine, ca să fac legătura între ele. A fost o vacanță plină de emoție”, a povestit el.

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Odată revenit acasă, îndrăgitul actor este pregătit să își reia activitatea pe scenă, subliniind cât de mult contează pentru el conexiunea cu publicul.

Bebe Cotimanis: „Pregătim o producție internațională”

„Ne-am întors și încep spectacolele. De fapt, spectacolul, scena, filmul, pe mine astea mă hrănesc. Probabil și de aceea m-am îngrășat așa de tare, că joc foarte des”, a adăugat actorul cu umorul caracteristic.

Pe lângă turneele din țară, Bebe Cotimanis a dezvăluit că urmează un proiect extrem de ambițios, care va include o colaborare cu o vedetă internațională.

„Dragilor, ne vom vedea prin toată țara. Ne vom vedea cu «Ața și năvodu’ ei de viață», «Luceafărul» de Eminescu, făcut cu Mario Dance Atelier de la Cluj. În jurul Sfintei Parascheva atunci vom fi, că e o sărbătoare mare de tot, și vom juca și la Botoșani, locul unde s-a născut Eminescu. Și vă aștept cu mare drag. Deci «Ața și năvodu’ ei de viață», «Old Love», «Ah, bărbatul, vai, femeia» și cine știe ce va mai apărea, pentru că pregătim o producție internațională, pot spune, cu o vedetă foarte mare din America”, a încheiat Bebe Cotimanis.

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