Fosilele descoperite: „Penghu 2” și „Penghu 3”

Rămășițele osoase, recuperate de pescari locali și păstrate în prezent la Muzeul Național de Științe Naturale din Taiwan, au fost denumite „Penghu 2” și „Penghu 3”. Aceste descoperiri sunt excepționale, deoarece până acum, cunoștințele despre denisovani se bazau pe fragmente mici de mandibule și dinți găsite în Siberia, Tibet și alte regiuni din Asia de Est.

„Oasele piciorului Penghu pe care le prezentăm aici adaugă o dimensiune corporală impresionantă listei caracteristicilor potențiale ale denisovanilor”, au explicat autorii în studiu.

Two leg bones found on the seabed near Taiwan have been identified as Denisovans, and their size suggests these hominins stood up to 190 centimetres tall https://t.co/FUbsJw2xap — New Scientist (@newscientist) August 18, 2026

Analiza proteomică dezvăluie secretele uriașilor din Penghu

Fără ADN conservat, oamenii de știință au utilizat analiza proteomică pentru a identifica fosilele. Ei au extras mostre din interiorul oaselor și au secvențiat mii de aminoacizi cu ajutorul spectrometriei de masă.

Rezultatele au relevat o variantă specifică a proteinei de colagen tip I (COL1A2 R996K), caracterizată prin prezența aminoacidului lizină în locul argininei, întâlnită la Homo sapiens și neanderthalieni. Hărțile filogenetice au confirmat fără echivoc că fosilele aparțin denisovanilor.

Estimările tridimensionale au arătat că „Penghu 2” avea o înălțime de aproximativ 180 cm și cântărea 83 kg, în timp ce „Penghu 3” ajungea la aproape 190 cm și 91 kg. Aceste dimensiuni impresionante contrazic regula Bergmann, care sugerează că dimensiunea corporală crește în funcție de latitudini reci pentru a conserva căldura.

DENISOVANOS

Un fémur y una tibia de hace 45.000 años revelan que los denisovanos de Asia oriental alcanzaron tamaños corporales comparables a los humanos modernos más altos



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vía @lbv #Paleoantropologia #Homininos #Denisovanos — CRCpaleos (@CRCpaleos) August 20, 2026

În schimb, denisovanii din Taiwan erau corpolenți, în ciuda condițiilor mai calde din zonă, după cum a observat și Chris Stringer de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

„Este interesant că ne-am fi așteptat la o constituție ceva mai ușoară în condițiile mai calde din jurul Taiwanului, chiar dacă era o perioadă glaciară”.

Fosilele au dezvăluit și alte caracteristici fascinante

Femurul „Penghu 2” prezintă un pilastru femural bine dezvoltat, o trăsătură asociată cu mobilitatea terestră ridicată la Homo sapiens moderni.

Acest detaliu sugerează că denisovanii erau fie adaptați pentru migrații lungi, fie că existau interacțiuni genetice între specii. În plus, analiza izotopilor de carbon și azot arată că dieta lor era bogată în proteine animale.

„Evidența izotopică relevă că individul Penghu 3 se baza în mare măsură pe carne”, au subliniat cercetătorii, indicând o adaptare pentru vânătoarea de megaerbivore prin forță brută.

ADN-ul uman ascunde urmele a doi strămoși necunoscuți, arată o descoperire care îi surprinde pe cercetători

Cercetătorii de la University of California din Berkeley au făcut o descoperire uluitoare identificând secvențe ADN care provin de la două grupuri umane necunoscute, conform Euronews. Aceste grupuri, numite „strămoși fantomă” și „strămoși super-arhaici”, nu au lăsat fosile sau ADN secvențiat, dar urmele lor persistă în genomul uman modern.



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