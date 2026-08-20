Drumul spre acest loc sacru nu este deloc ușor

Gravurile din bazaltul întunecat al Saimaluu Tash au fost realizate de-a lungul mileniilor de triburi nomade din Epoca Bronzului. Imaginile lor imortalizează scene de vânătoare, ritualuri de închinare la soare și lupte tribale.

Drumul spre acest loc sacru nu este deloc ușor. Vizitatorii trebuie să urmeze trasee abrupte, să traverseze râuri și să înfrunte poduri de zăpadă temporare, care pot dispărea rapid în funcție de sezon. Accesul este posibil doar într-un interval de șase săptămâni, între iulie și septembrie, când condițiile meteorologice permit explorarea sigură a zonei.

În timpul ascensiunii, Altynai Kudaibergenova, un ghid turistic din Bișkek, a explicat modul în care artiștii antici au înfruntat provocările pentru a ajunge aici.

„Popoarele antice trebuiau să planifice cu grijă și să înfrunte tot felul de provocări pentru a ajunge aici an de an, timp de secole”, a spus Altynai Kudaibergenova.

„Trebuiau să urce pe trasee abrupte și să traverseze petice de gheață periculoase care refuză să se topească chiar și sub soarele verii”.

La o altitudine de peste 2.000 de metri, după un urcuș de trei ore, încep să apară primele fețe de stâncă gravate. Scenele sculptate în piatră vorbesc despre vânători, războaie și practici de venerare a Soarelui, o artă care reflectă recunoștința față de binecuvântările primite sau rugăciunile pentru noroc și prosperitate.

Un muzeu al primelor forme de artă

„Saimaluu Tash este situat într-un pas montan care leagă Valea Fergana de interiorul Tian-Șan și sudul, mai populat istoric, al Kârgâzstanului de regiunile nordice, care au rămas majoritar nomade până în secolul XX”, explică Kudaibergenova.

„Este cel mai mare sit de petroglife din Asia Centrală, lăsat de grupuri de oameni diferite pe parcursul a patru milenii. Acest lucru face ca locația să fie deosebit de valoroasă din punct de vedere istoric, arheologic și antropologic, fiind un adevărat muzeu al celei mai vechi arte”.

Petroglifele au fost redescoperite abia în 1902 de cartograful militar rus Nikolai Khludov, iar cercetările arheologice serioase au început doar în anii ’40. Specialiștii au stabilit că cele mai vechi gravuri datează din Epoca Bronzului și continuă până în perioada turcică timpurie, în jurul anului 900 d.Hr. Astfel, valea glaciară mică a fost un centru de închinare timp de aproximativ trei milenii.

Saimaluu Tash atrage un număr redus, dar constant de turiști dornici să descopere acest loc

În ciuda izolării sale, Saimaluu Tash atrage un număr redus, dar constant, de turiști internaționali, dornici să descopere acest loc unic, conform CNN.

„Am făcut multe drumeții în întreaga lume, dar aceasta le întrece pe toate: treceri provocatoare, văi verzi cu munți acoperiți de zăpadă, râuri și ciobani prietenoși care te invită la un ceai”, povestește Tara, o vizitatoare din Statele Unite.

De pe creasta muntelui, priveliștea celor 10.000 de bolovani împrăștiați pe versantul înierbat pare desprinsă dintr-o altă lume. Deși câteva graffiti moderne, precum „Sasha was here 2012”, pot fi observate alături de gravurile antice, Kudaibergenova consideră că acestea vor deveni, într-o zi, obiecte de studiu pentru viitorii arheologi, mai scrie CNN.

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