Andreea Bostănică la sfințirea bisericii lui Gigi Becali (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Andreea Bostănică a fost surprinsă la unul dintre cele mai importante evenimente religioase organizate în ultima perioadă, sfințirea bisericii ridicate de Gigi Becali în Pipera. Influencerița a ales o apariție diferită de cele cu care și-a obișnuit urmăritorii, iar ținuta sa, alături de cea a mamei sale, a atras atenția celor prezenți.

„Eu tind, nu să promovez, să arăt că arăt că merg la biserică. Concerte, petreceri, mi se pare frumos să arătăm şi datorită cui avem viaţa pe care o avem şi că nimic nu se face fără Dumnezeu. De mică am crescut cu credinţă în Dumnezeu şi mă bucur că sunt creştin ortodoxă. Sincer, mereu, oricând, mereu când mi-a fost greu pe suflet, mereu când am fost nefericită sau un succes, am simţit că e Dumnezeu lângă mine”, a declarat Andreea Bostănică pentru Observator.

Andreea Bostănică, prezentă la sfințirea bisericii construite de Gigi Becali

Biserica ridicată de Gigi Becali în Pipera a devenit locul de întâlnire pentru numeroase personalități din domenii diferite. Printre cei prezenți s-a numărat și Andreea Bostănică, surprinsă de fotoreporterii CANCAN.RO la ceremonia de sfințire.

 
 @cancan_ro Biserica ridicată de Gigi Becali, proiect în care patronul FCSB a investit sume impresionante, a devenit pentru câteva ore punctul de întâlnire al unor personaje din cele mai diferite lumi. Iar printre acestea s-a aflat și Andreea Bostănică, într-o apariție care a stârnit imediat comentarii. CANCAN.RO a surprins-o pe inflenceriță la marele eveniment organizat de milionarul din Pipera. #andreeabostanica #gigibecali #biserica #romania #cancan ♬ original sound - cancan.ro

Prezența influenceriței a atras atenția și prin contextul în care aceasta apare în spațiul public. În ultimele săptămâni, numele său a fost asociat cu unul dintre cele mai comentate conflicte din mediul online, însă de această dată apariția sa a avut loc într-un cadru complet diferit.

Pentru ceremonia religioasă, Andreea Bostănică a optat pentru o ținută discretă, diferită de aparițiile sale obișnuite din mediul online. Influencerița a purtat o rochie lungă, neagră, cu o croială simplă, semnată Michael Kors, evaluată la aproximativ 200 de euro. Ținuta a fost completată de un batic purtat conform tradiției religioase și de o pereche de mocasini Loro Piana, estimați la aproximativ 700 de euro.

Potrivit estimărilor publicate de sursa citată, valoarea pieselor purtate de Andreea Bostănică a depășit pragul de 1.000 de euro.

La eveniment a fost prezentă și mama Andreei Bostănică, care a ales, de asemenea, o apariție marcată de accesorii și articole vestimentare semnate de branduri internaționale. Aceasta a purtat un batic Dior Oblique, evaluat la peste 500 de euro, o piesă vestimentară Prada și o geantă Chanel albă, matlasată, a cărei valoare poate ajunge la câteva mii de euro, în funcție de model și anul de fabricație.

Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare, care au contribuit la imaginea elegantă afișată la eveniment.

Schimbare de registru după scandalul din online

Participarea Andreei Bostănică la ceremonia de sfințire a bisericii din Pipera vine la scurt timp după ce numele său a fost intens discutat în mediul online, în urma conflictului în care a fost implicată alături de surorile Beregoi.

Astfel, apariția sa la un eveniment dedicat credinței și comunității a reprezentat o schimbare de registru față de subiectele care au ținut-o recent în atenția publicului. Andreea Bostănică a vorbit și despre scandalul cu surorile Beregoi.

„Este o lecție învățată și este o etapă pe care, cu siguranță, am trecut-o cu brio, pentru că știu că Dumnezeu a fost lângă mine și știu că sunt cu sufletul curat, pentru că nu am făcut nimic (…) Eu presupun că a fost această răutate între fete, pentru că eu, de la început, am plăcut-o, am urmărit-o cu drag chiar și am zis de multe ori că eram fana ei, îmi plăcea de ea, dar uite că, atunci când am depășit-o din toate punctele de vedere, la numere, la tot, cred că a apărut, probabil, această invidie. Dar nu înțeleg de ce, pentru că eu mereu am văzut-o ca o colegă, niciodată ca… nu știu”, a declarat Andreea Bostănică pentru Știrile Antena Stars.

Andreea așteaptă scuze din partea Iulianei Beregoi și atunci va îngropa securea războiului. „Cu siguranță (…) Pur și simplu, vreau omenește să-și ceară scuze. Vreau să văd că îi pare rău pentru toți anii ăștia și pentru tot ce mi-a făcut (…) Eu iert pe orice om, pentru că Dumnezeu ne iartă în fiecare zi, și cine sunt eu să nu iert?”, a explicat Andreea Bostănică.

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