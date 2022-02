Cum arată actorul Valentin Rupiță după ce a slăbit. „Frica este primul lucru care s-a instalat”

„Frica este primul lucru care s-a instalat. Dacă stai bine să te gândeşti, îţi dai seama că trebuie să faci ceva pentru sănătatea ta. Unul dintre motivele principale este nepoţica mea, care pe 5 aprilie împlineşte cinci ani şi trebuie să mă ţin în continuare de educaţia ei”, a spus el pentru Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Acum mănânc de trei ori pe săptămână fructe. Eu stau la etajul 4 şi urc fără lift. Trebuie să ajung la doctor la sfârşitul lui aprilie şi mi-a spus că nu îmi mai pune stent. Am deja patru şi trebuia să mi-l pună pe al cincilea”, a mai spus el pentru sursa citată.

„În 96, când eu am intrat în Pro TV, am avut faimoasa greutate de 153 de kilograme. Sunt 600 şi ceva de zile de când nu mai fumez. La sfârşitul acestei luni, mi se va împlini visul meu de o viaţă, voi da drumul la televiziunea romilor, care se va numi PRP TV. De 17 ani aştept acest moment”, a spus el.

„Cel mai mult am slăbit 38 de kilograme de frică să nu mă operez pe coloană, asta mă păștea din cauza greutății mele. Însă am mai avut «abateri», am mai luat câteva kilograme. Însă mă simt extraordinar de bine așa cum sunt acum”, spunea bărbatul cu ceva vreme în urmă.

GSP.RO "Ce aveți, bă băiatule? Ce e, mă, aia?". Florin Gardoș a „rupt” Tik Tok-ul cu răspunsul pentru Dana Budeanu

Playtech.ro BOMBĂ! Ce se întâmplă cu voucherele pentru cei care se vaccinează. Alexandru Rafila: „Nu mai au...

Observatornews.ro Un român poate primi aproape 300 de ani de închisoare în Spania după ce timp de 9 ani a violat 24 de fetiţe. Unele victime îi erau chiar rude

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2022. Racii se pot simți luați pe sus de emoții intense, de situații pe care nu le pot controla

Știrileprotv.ro Fetiță răpită acum doi ani, găsită într-o cămăruță secretă sub scări. Amănuntul care le-a atras atenția polițiștilor

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE PINKO, COFFEE, TEA, ME?