Legătura din filmele lui Anghel Damian și Guvernul României: „Este o schemă de ajutor de stat”

În ultima perioadă, tot mai multe seriale românești au, la finalul genericului, mențiunea că sunt realizate cu sprijinul Guvernului României. Anghel Damian, unul dintre cei mai buni regizori, scenariști și producători din România, ne-a explicat care este legătura dintre producțiile de televiziune și Guvernul României.

Potrivit acestuia, această alăturare nu presupune o colaborare directă cu Guvernul României, ci accesarea unui scheme de ajutor de stat destinată producțiilor care se filmează în România. Anghel Damian susține că acest mecanism este folosit destul de des în industria cinematografică din România, nu se aplică doar serialelor lui, și că toți producătorii pot aplica pentru acest beneficiu.

„Este o schemă de ajutor de stat care se numește Tax Incentives, care este aplicată producțiilor care se filmează în România, unde statul încurajează producția locală de film și redirecționează un procent din bugetul filmului către producător. Este o practică folosită de toți producătorii de film din România, deci am nicio legătură cu Guvernul României, dar serialele de ficțiune aplică la această schemă, la fel cum și alte televiziuni concurente aplică, la fel cum și filmele multipremiate aplică la această schemă, la fel cum și filmele pentru public aplică la această schemă. Deci toți producătorii români care produc au acest beneficiu fiscal prin care pot primi o parte mică din buget înapoi, cu obligația de a trece în reclame și în promo-uri și așa mai departe, sintagma: Film realizat cu sprijinul Guvernului României”, a explicat Anghel Damian pentru Libertatea.

Nu toate producțiile devin eligibile

Așa cum era de așteptat, pentru acesta ajutor este nevoie ca filmul sau serialul să îndeplinească anumite criterii. Printre pașii care trebuie urmați se află și elementele legate de tematica abordată, relevanța subiectelor pentru societate, dar mai ales, promovarea unor zone sau obiective de interes turistic, local sau național. Pentru a înțelege mai bine mecanismul, Anghel Damian ne-a dat ca exemplu cel mai nou proiect al lui, serialul „Fără urmă”, pentru care echipa a ales să filmeze în Colinele Transilvaniei, o regiune cunoscută pentru peisajele sale, dar și pentru patrimoniul istoric.

„Există în chestiunea legislativă niște punctaje pe care trebuie să le obțin, în funcție de subiectele pe care le abordez. Ideea e să se vorbească despre subiecte care sunt relevante în societate, să existe și niște filmări la anumite locații care ar fi de interes, poate turistic sau interes local și național. Spre exemplu, în serialul „Fără urmă”, filmăm într-o zonă superbă a României, care se numește Colinele Transilvaniei, cu cetăți cisterciene, cu monumente din secolul XV, XVI, XVII, o zonă care arată ca în Lord of the Rings, pe care am fost foarte bucuroși să o găsim pentru subiectul filmului, că se potrivește foarte bine cu plotul poveștii. Și arătăm românilor o parte a României foarte frumoasă, despre care nu știu câte lume știe în concret. Adică, bineînțeles că au auzit de colinele Transilvania și câte o lume a fost acolo, a vizitat, a făcut drumeții în colinele Transilvania, a văzut această parte superbă a României. Și ăsta e, de exemplu, un criteriu care te ajută să devii eligibil pentru schemă”, ne-a mai explicat producătorul.

Anghel Damian reușește să nu se atașeze de un proiect anume

Totuși, această schemă este doar un mic detaliu pentru Anghel Damian, care atunci când se gândește la scenariul unui film sau serial, principala preocupare este publicul. Chiar dacă de-a lungul timpului a regizat și scris pentru seriale fenomen, recunoaște că a încercat să nu se atașeze de un anumit proiect, ci să le trateze pe toate cu aceeași intensitate. Așa se face că de multe ori, nici nu reușește să se bucure o dată cu telespectatorii, căci, în cele mai multe dăți, filmează, montează și scrie în același timp.

„Întotdeauna proiectul pe care-l fac acum e cel mai aproape. Sincer, dacă nu aș reuși să fac acest exercițiu interior, poate că undeva în adâncul sufletului meu există, undeva, să zicem, niște simpatii mai accentuate pentru unele proiecte. Dar, în momentul în care sunt într-un proiect, dacă nu reușesc să dau asta la o parte, nu pot să fiu acolo așa cum ar trebui să fiu, adică creativ, implicat până la epuizare, ca să zic așa, pentru că sunt niște proiecte care se fac într-un tip extrem de sport. În încercarea asta de a comprima timpul ajungem de multe ori să avem două-trei ore de somn în perioada de trei-patru luni de zile. Să faci trei lucruri care necesită abordări creative diferite în același timp, să filmezi, să montezi, să scrii în aceeași perioadă, lucru care este destul de complicat să faci tranziția de la una la alta pentru că necesită cu totul alt tip de atenție și de energie. Ai o echipă de 100 și ceva de oameni care trebuie să funcționeze ca un ceas elvețian de cele mai multe ori. Buget respectat. Dar nu ne plângem, asta e televiziune. Adică e tot timpul un paradox. E un maraton, că e o cursă lungă, dar la același timp cu sentimentul că alegi la 100 de metri”, a completat Anghel Damian pentru Libertatea.