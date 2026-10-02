Susține Susține

Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
Comentează
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL. Foto: Robert Sighiartău/Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Mai mulți lideri ai PNL au reacționat după ce premierul interimar Ilie Bolojan, președintele liberalilor, a fost audiat ca martor de procurorii DNA. Un deputat consideră că acest caz a generat un „teatru ieftin”, în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. El subliniază că acest lucru nu îi va forța pe liberali să voteze „un guvern de impostori și trădători”.

Cuprins:

Urmărește, de luni până duminică, de la ora 18:00, Focus la Prima TV.

Deputatul Alexandru Muraru: „Se încearcă crearea unei imagini negative a justiției”

Ilie Bolojan a mers, vineri dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. În acest dosar este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că „există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public”.

„Prezența premierului Ilie Bolojan ca MARTOR la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”, a precizat vineri, 1 octombrie, Alexandru Muraru.

El mai spune că în urma acestui caz se „nasc” mai multe întrebări: „De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București?”.

El concluzionează că se încearcă crearea unei imagini negative a justiției.

„Fără răspunsuri clare, toate aceste lucruri contribuie la scăderea încrederii publicului în justiție și la crearea unei imagini negative a justiției. Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție”, a mai scris Alexandru Muraru, pe Facebook.

Raluca Turcan: „Acţiunea procurorilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic”

De asemenea, Raluca Turcan, deputat PNL, a întrebat pe rețelele sociale cui foloseşte acest spectacol, ea susținând că audierea la DNA a premierului interimar, în calitate de martor, este rostogolită public de săptămâni în şir.

„Justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu «pe surse» și la televizor. Când audierea la DNA a premierului, în calitate de MARTOR, este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să ne întrebăm: cui folosește acest spectacol? E un show televizat complet necredibil, care îl va consolida politic pe Ilie Bolojan”, a scris Raluca Turcan, pe Facebook.

Ea arată că preşedintele Nicuşor Dan a vorbit deja despre necesitatea separării cercetării penale de spectacolul public şi despre informaţiile din dosare ajunse „pe surse” la televizor.

„Ce să vezi, acest principiu enunţat de președinte nu mai este valabil când vine vorba tocmai de Ilie Bolojan”, spune Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, „justiţia trebuie să fie independentă şi procurorii trebuie să poată ancheta pe oricine. dar independenţa justiţiei înseamnă şi independenţă faţă de jocurile politice”.

„Este evident ca astăzi acţiunea procurilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic care a ales să rămână vertical în fata ameninţărilor de tot felul. PNL nu va ceda presiunilor şi ameninţărilor, este un nou moment care şubrezeşte şi mai mult încrederea în independența justiţiei. O tristă revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeană”, a concluzionat Turcan.

Robert Sighiartău: „Sistemul are nevoie de un PNL docil”

La rândul său, deputatul Robert Sighiartău, președintele PNL Bistrița-Năsăud, a precizat, vineri, că „sistemul are nevoie de un PNL docil”, dar că „România are nevoie de un PNL curajos”.

„Când încerci să schimbi România, afli cât de bine sunt apărate privilegiile. Când atingi pensiile speciale, deranjezi. Când răscolești mușuroaiele de interese din energie și din companiile de stat, deranjezi. Când ceri performanță în locul numirilor politice și respect pentru banul public, deranjezi și mai mult. Ilie Bolojan și-a asumat această confruntare. Iar eu cred că ostilitatea politică împotriva lui are o explicație simplă: a tulburat confortul celor obișnuiți să trăiască din funcții, relații și privilegii”, a susținut deputatul PNL.

În ceea ce privește faptul că președintele PNL a fost audiat ca martor la DNA, Sighiartău a precizat: „Această calitate nu este o acuzație. Transformarea ei într-un verdict public servește însă celor care vor să compromită orice încercare de reformă. Justiția trebuie să stabilească adevărul, independent. Nu să fie invocată și amestecată ca armă în lupta politică. Miza depășește un singur om. Când un reformator este ținta unei campanii de discreditare, mesajul ajunge la toți cei care ar îndrăzni să-i urmeze exemplul: «Nu vă atingeți de ceea ce ne aparține!»”.

Siegfried Mureșan: „Bolojan este martor, nu este vinovat în nicio formă”

În schimb, Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European din partea PNL, este convins că „Ilie Bolojan va spune procurorilor exact ceea ce ne-a spus nouă în spațiul public”.

„Sunt convins că, ori de câte ori va fi întrebat, va spune același lucru, iar concluzia va fi aceeași: că, în dosarul cu pricina, este martor, nu este vinovat în nicio formă. Aș fi mai interesat să aflu unde sunt și ce ascund cutiile de pantofi ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român. Aș fi mai interesat să aflu din ce surse de venit și cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici”, a conchis Mureșan.

Purtătorul de cuvânt al PNL: „Ilie Bolojan e un om corect”

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, a spus că „premierul Ilie Bolojan e un om corect și un lider ferm” și că din acest motiv „a deranjat pe mulți”.

„Audierea premierului la DNA, în calitate de martor într-un dosar, ridică întrebări importante și legitime. De ce a fost necesară deplasarea la Iași și de ce audierea nu se putea face la București? De ce audierea a fost programată într-un moment politic important, înaintea unor noi discuții despre formarea unui guvern? De ce există informații „pe surse”, date de săptămâni întregi, privind chemarea premierului la DNA?”, se întreabă retoric Ionel Bogdan.

Purtătorul de cuvânt al PNL consideră că publicul trebuie să primească explicații clare.

„E obligatoriu de aceea ca orice suspiciuni să primească răspunsuri serioase și detaliate. În absența lămuririlor și în prezența unor show-uri mediatice, încrederea în actul de justiție se deteriorează puternic. Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi. (…) Nici premierul și nici PNL nu s-au lăsat intimidați de adversități și au mers înainte. La fel vom face și în continuare”, a mai spus acesta.

Dosarul în care a fost audiat ca martor Bolojan

Ilie Bolojan s-a prezentat vineri, 2 octombrie, în fața procurorilor anticorupție, la sediul DNA Iaşi, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul penal care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Acesta a ieșit din sediul DNA după aproximativ două ore de audieri și nu a făcut declarații.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi (2 octombrie 2026 n.r.) în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a precizat Guvernul, într-un punct de vedere transmis presei după audierea lui Bolojan.

Fănel Bogos este acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, într-un dosar în care este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Atenția anchetatorilor se concentrează asupra unei întrevederi desfășurate pe 23 septembrie 2025 chiar în biroul prim-ministrului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, întâlnire la care au participat Fănel Bogos și fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Criză politică dosare dna DNA - Direcția Națională Anticorupție Stiri Iasi Guvernul Romaniei Premierul României Prima TV Siegfried Mureșan Ilie Bolojan Alexandru Muraru Robert Sighiartău Raluca Turcan Nicușor Dan
Parteneri
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Viva.ro
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Gsp.ro
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Protest antiguvernamental „Asta nu e Moscova” la Sofia, Bulgaria – 28 septembrie 2026
Exclusiv
Știri România
13:00
Cum a trecut Bulgaria prin șapte rânduri de alegeri anticipate și a supraviețuit economic. Explicația lui Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă.
Știri România
12:40
Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025
Parteneri
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul.ro
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Fanatik.ro
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Anghel Damian la filmările pentru „Tătuțu'”
InterviuExclusiv
Stiri Mondene
13:17
Legătura din filmele lui Anghel Damian și Guvernul României: „Este o schemă de ajutor de stat”
Radu Bucălae pe scena de la Sala Palatului, la spectacolul de stand-up comedy „Fool's night out - Scadalos 2025”
ExclusivInterviu
Stiri Mondene
13:03
„Insula Iubirii” este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru Radu Bucălae: „M-am gândit cum ar fi fost să mă cheme Prințul”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Observatornews.ro
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Mediafax.ro
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Politică
13:21
Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași
Nicușor Dan și delegația PSD de la consultările din septembrie FOTO Presidency
Analiză
Politică
1 oct.
Noile scenarii și calcule. Cum poate PSD să-și impună omul, dacă Nicușor Dan vine cu „propunerea potrivită”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
14:14
Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță
Știri Externe
14:01
Secretarul general al NATO a primit Premiul Westfalia pentru Pace și i-a transmis un mesaj ferm lui Putin: „Vei eșua”
Ştiri
13:46
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cum a infestat SPP Ministerul de Externe al României | Cu cât ne scurtează singurătatea viața
Știri Externe
13:42
Un tată român s-a ales cu dosar penal în Italia pentru că și-a închis fetița în mașină mai mult de oră, pe caniculă
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:00
Cum l-au scăpat judecătorii pe Victor Micula de închisoare, după ce „s-a distrat” cu baza de date a Poliției. Pedeapsă redusă „din pix” până la limita suspendării
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Lifestyle
1 oct. 2023
Mesaje de Sfântul Ciprian - urări și felicitări pentru cei care poartă numele Ciprian
Știri România
1 oct.
Tragerile loto din 1 octombrie 2026. Report de peste 2,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Castraveți bulgărești
Lifestyle
13:01
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
12:43
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop scorpion pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop leu pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Ion Țiriac poartă ochelari și este îmbrăcat în costum negru cu albastru închis
Știri România
11:47
Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare
România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar.
Știri România
10:24
Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”
INSTANT DNA IASI BOLOJAN 000 INQUAM Photos Miruna Turbatu-
Știri România
10:00
Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
instalatie-metawealth sursa foto metawealthco
Exclusiv
Știri România
10:00
Moldova devine o uriașă „baterie” a României: investitori din mai multe țări au proiecte de sute de milioane de euro
Actriță repetând pe scena unui teatru
Analiză
Opinii
06:55
Artiști din toate țările, uniți-vă! Jos capitalismul, trăiască ideologia!
Harta conductelor regionale
Analiză
Opinii
1 oct.
Coridorul Vertical e cu scandal!
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu