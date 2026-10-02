Mai mulți lideri ai PNL au reacționat după ce premierul interimar Ilie Bolojan, președintele liberalilor, a fost audiat ca martor de procurorii DNA. Un deputat consideră că acest caz a generat un „teatru ieftin”, în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. El subliniază că acest lucru nu îi va forța pe liberali să voteze „un guvern de impostori și trădători”.

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Deputatul Alexandru Muraru: „Se încearcă crearea unei imagini negative a justiției”

Ilie Bolojan a mers, vineri dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. În acest dosar este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că „există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public”.

„Prezența premierului Ilie Bolojan ca MARTOR la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”, a precizat vineri, 1 octombrie, Alexandru Muraru.

El mai spune că în urma acestui caz se „nasc” mai multe întrebări: „De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București?”.

El concluzionează că se încearcă crearea unei imagini negative a justiției.

„Fără răspunsuri clare, toate aceste lucruri contribuie la scăderea încrederii publicului în justiție și la crearea unei imagini negative a justiției. Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție”, a mai scris Alexandru Muraru, pe Facebook.

Raluca Turcan: „Acţiunea procurorilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic”

De asemenea, Raluca Turcan, deputat PNL, a întrebat pe rețelele sociale cui foloseşte acest spectacol, ea susținând că audierea la DNA a premierului interimar, în calitate de martor, este rostogolită public de săptămâni în şir.

„Justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu «pe surse» și la televizor. Când audierea la DNA a premierului, în calitate de MARTOR, este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să ne întrebăm: cui folosește acest spectacol? E un show televizat complet necredibil, care îl va consolida politic pe Ilie Bolojan”, a scris Raluca Turcan, pe Facebook.

Ea arată că preşedintele Nicuşor Dan a vorbit deja despre necesitatea separării cercetării penale de spectacolul public şi despre informaţiile din dosare ajunse „pe surse” la televizor.

„Ce să vezi, acest principiu enunţat de președinte nu mai este valabil când vine vorba tocmai de Ilie Bolojan”, spune Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, „justiţia trebuie să fie independentă şi procurorii trebuie să poată ancheta pe oricine. dar independenţa justiţiei înseamnă şi independenţă faţă de jocurile politice”.

„Este evident ca astăzi acţiunea procurilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic care a ales să rămână vertical în fata ameninţărilor de tot felul. PNL nu va ceda presiunilor şi ameninţărilor, este un nou moment care şubrezeşte şi mai mult încrederea în independența justiţiei. O tristă revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeană”, a concluzionat Turcan.

Robert Sighiartău: „Sistemul are nevoie de un PNL docil”

La rândul său, deputatul Robert Sighiartău, președintele PNL Bistrița-Năsăud, a precizat, vineri, că „sistemul are nevoie de un PNL docil”, dar că „România are nevoie de un PNL curajos”.

„Când încerci să schimbi România, afli cât de bine sunt apărate privilegiile. Când atingi pensiile speciale, deranjezi. Când răscolești mușuroaiele de interese din energie și din companiile de stat, deranjezi. Când ceri performanță în locul numirilor politice și respect pentru banul public, deranjezi și mai mult. Ilie Bolojan și-a asumat această confruntare. Iar eu cred că ostilitatea politică împotriva lui are o explicație simplă: a tulburat confortul celor obișnuiți să trăiască din funcții, relații și privilegii”, a susținut deputatul PNL.

În ceea ce privește faptul că președintele PNL a fost audiat ca martor la DNA, Sighiartău a precizat: „Această calitate nu este o acuzație. Transformarea ei într-un verdict public servește însă celor care vor să compromită orice încercare de reformă. Justiția trebuie să stabilească adevărul, independent. Nu să fie invocată și amestecată ca armă în lupta politică. Miza depășește un singur om. Când un reformator este ținta unei campanii de discreditare, mesajul ajunge la toți cei care ar îndrăzni să-i urmeze exemplul: «Nu vă atingeți de ceea ce ne aparține!»”.

Siegfried Mureșan: „Bolojan este martor, nu este vinovat în nicio formă”

În schimb, Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European din partea PNL, este convins că „Ilie Bolojan va spune procurorilor exact ceea ce ne-a spus nouă în spațiul public”.

„Sunt convins că, ori de câte ori va fi întrebat, va spune același lucru, iar concluzia va fi aceeași: că, în dosarul cu pricina, este martor, nu este vinovat în nicio formă. Aș fi mai interesat să aflu unde sunt și ce ascund cutiile de pantofi ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român. Aș fi mai interesat să aflu din ce surse de venit și cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici”, a conchis Mureșan.

Purtătorul de cuvânt al PNL: „Ilie Bolojan e un om corect”

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, a spus că „premierul Ilie Bolojan e un om corect și un lider ferm” și că din acest motiv „a deranjat pe mulți”.

„Audierea premierului la DNA, în calitate de martor într-un dosar, ridică întrebări importante și legitime. De ce a fost necesară deplasarea la Iași și de ce audierea nu se putea face la București? De ce audierea a fost programată într-un moment politic important, înaintea unor noi discuții despre formarea unui guvern? De ce există informații „pe surse”, date de săptămâni întregi, privind chemarea premierului la DNA?”, se întreabă retoric Ionel Bogdan.

Purtătorul de cuvânt al PNL consideră că publicul trebuie să primească explicații clare.

„E obligatoriu de aceea ca orice suspiciuni să primească răspunsuri serioase și detaliate. În absența lămuririlor și în prezența unor show-uri mediatice, încrederea în actul de justiție se deteriorează puternic. Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi. (…) Nici premierul și nici PNL nu s-au lăsat intimidați de adversități și au mers înainte. La fel vom face și în continuare”, a mai spus acesta.

Dosarul în care a fost audiat ca martor Bolojan

Ilie Bolojan s-a prezentat vineri, 2 octombrie, în fața procurorilor anticorupție, la sediul DNA Iaşi, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul penal care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Acesta a ieșit din sediul DNA după aproximativ două ore de audieri și nu a făcut declarații.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi (2 octombrie 2026 n.r.) în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a precizat Guvernul, într-un punct de vedere transmis presei după audierea lui Bolojan.

Fănel Bogos este acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, într-un dosar în care este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.