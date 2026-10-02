Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a prezis joi că liderul rus Vladimir Putin va eșua în războiul purtat împotriva Ucrainei și în operațiunile hibride orchestrate împotriva aliaților occidentali, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Putin vrea să ne intimideze și să ne dezbine, dar va eșua. Iar răspunsul nostru la acțiunile sale ostile este să sprijinim și mai mult Ucraina”, a declarat Mark Rutte în discursul prilejuit de ridicarea Premiului Internațional Westfalia pentru Pace.

Șeful NATO a atras atenția că rata pierderilor umane ale Rusiei s-a ridicat deja la 40.000 de soldați morți sau grav răniți în fiecare lună. „În pofida acestor pierderi grele, Putin nu arată nicio dorință de a pune capăt războiului” și „îl escaladează”, a subliniat el.

Mark Rutte a precizat că escaladarea lui Putin ia totodată forma unor atacuri hibride împotriva statelor membre UE și NATO.

„Să fim clari: propriile noastre națiuni sunt, de asemenea, ținte”, a spus șeful NATO, referindu-se la „atacuri cibernetice, sabotaje, incendii, încălcări ale spațiului aerian și atacuri cu drone”, precum cel care a avut loc în luna august la Leipzig și care a fost atribuit oficial Rusiei.

„Pe aeroportul din Leipzig, o dronă încărcată cu explozibili a încercat să arunce în aer avioane de marfă”, a reamintit Rutte în acest discurs ținut în orașul german Münster în prezența cancelarului Friedrich Merz, a ministrului-președinte al landului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wast, și a ambasadorului SUA la NATO, Matt Whitaker, printre alții.

„Știm că aceste atacuri sunt un semn de disperare din partea Rusiei. Putin nu obține ceea ce își dorește în Ucraina și vrea să ne facă să plătim pentru asta”, a apreciat șeful NATO.